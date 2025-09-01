Rigen nuevos aumentos en el transporte a media distancia en Jujuy Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 A partir de hoy, lunes 1 de septiembre, entra en vigencia un nuevo cuadro tarifario para los colectivos de media distancia en la provincia. El incremento promedio ronda el 5% respecto del \u00faltimo ajuste aplicado en julio. Los destinos m\u00e1s cercanos al Gran Jujuy registran subas leves, de entre $100 y $200, mientras que en los trayectos m\u00e1s extensos el aumento supera los $1.000. Nuevas tarifas, saliendo desde San Salvador de Jujuy: El Carmen: $2.300 (antes $2.100) Perico: $2.900 (antes $2.800) Monterrico: $3.000 Volc\u00e1n: $3.700 (antes $3.500) San Pedro: $5.600 (antes $5.400) Tilcara: $8.000 (antes $7.600) Libertador Gral. San Mart\u00edn: $9.700 (antes $9.200) Humahuaca: $11.900 (antes $11.400) Palma Sola: $15.300 (antes $14.500) La Quiaca: $26.400 (antes $25.200) Con este nuevo aumento, viajar hacia zonas alejadas de la capital juje\u00f1a representa un gasto significativo para los usuarios frecuentes, quienes desde hace meses vienen se\u00f1alando que los sucesivos incrementos golpean con fuerza el bolsillo.