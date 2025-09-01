La intervenci\u00f3n in\u00e9dita en la provincia se realiz\u00f3 por patolog\u00eda oncol\u00f3gica en el Hospital Pablo Soria Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El Ministerio de Salud de Jujuy informa a la poblaci\u00f3n que se realiz\u00f3 por primera vez en la provincia una reconstrucci\u00f3n microquir\u00fargica en cirug\u00eda de cabeza y cuello en el Hospital Pablo Soria, marcando un precedente de enorme importancia en la medicina gracias a un abordaje multidisciplinario que permiti\u00f3 garantizar los mejores resultados en una persona con patolog\u00eda oncol\u00f3gica compleja. La intervenci\u00f3n estuvo a cargo del Servicio de Cirug\u00eda de Cabeza y Cuello del Hospital Pablo Soria a trav\u00e9s de los m\u00e9dicos cirujanos Enrique Armella, Guillermo Loza y Eduardo Huertas, junto al trabajo coordinado e indispensable de los servicios de anestesiolog\u00eda, instrumentaci\u00f3n quir\u00fargica, terapia intensiva, anatom\u00eda patol\u00f3gica, oncolog\u00eda, enfermer\u00eda, nutrici\u00f3n y fonoaudiolog\u00eda, entre otros. \u201cEsta cirug\u00eda comando de cabeza y cuello con reconstrucci\u00f3n libre microquir\u00fargica consisti\u00f3 en la resecci\u00f3n de un tumor primario de c\u00e1ncer de lengua, con compromiso en la mitad de la lengua; remoci\u00f3n de ganglios del cuello y reconstrucci\u00f3n con tejido del antebrazo con piel, grasa y afasia con respectiva arteria y venas que se trasfiere a cabeza y cuello, uniendo arteria y vena de antebrazo con arteria y vena del cuello, utilizando microscopio quir\u00fargico para el procedimiento correcto\u201d, explic\u00f3 Armella. \u201cSe trata de la primera intervenci\u00f3n realizada en Jujuy con este tipo de reconstrucci\u00f3n microquir\u00fargica que es el est\u00e1ndar de oro en la actualidad, es decir, la t\u00e9cnica de mayor eficacia y precisi\u00f3n en el mundo para la resoluci\u00f3n de este tipo de situaciones\u201d, agreg\u00f3 y destac\u00f3 que la paciente intervenida cuenta con alta m\u00e9dica, con excelente evoluci\u00f3n, sin complicaciones postoperatorias, pudiendo hablar y comer sin dificultad y a la espera de resultados de anatom\u00eda patolog\u00eda para determinar el requerimiento de tratamiento complementario. En tanto, se\u00f1al\u00f3 respecto a esta cirug\u00eda que \u201ces un orgullo muy grande y un sue\u00f1o realizado. Personalmente, durante toda mi formaci\u00f3n acad\u00e9mica me prepar\u00e9 para este tipo de intervenciones y es muy importante que se haya realizado en el hospital p\u00fablico porque nos pone en la \u00f3rbita de los mejores centros de cabeza y cuello del pa\u00eds; no hay muchas instituciones donde sea posible este tipo de cirug\u00eda y esto tambi\u00e9n permite a la poblaci\u00f3n juje\u00f1a acceder sin la necesidad de derivaci\u00f3n a otras provincias\u201d.