El oficialismo se ajusta a su discurso y busca reponer el tono de campa\u00f1a, con Milei a la cabeza. Pero tambi\u00e9n se muestra condicionado por incertidumbres sobre la extensi\u00f3n del tema corrupci\u00f3n, surgido en el \u00e1rea de discapacidad. Se\u00f1ales de las primeras encuestas Jujuy al d\u00eda \u00ae - Las encuestas que, velozmente, comenzaron a medir reacciones sociales frente al caso Spagnuolo exponen una amplia gama de n\u00fameros negativos para el Gobierno y tambi\u00e9n uno que podr\u00eda ser considerado al menos como un respiro por Olivos, a\u00fan bajo efectos del sacud\u00f3n: una franja propia que descree de los audios del ex funcionario. Ese p\u00fablico fiel va m\u00e1s all\u00e1 de la limitada reacci\u00f3n del oficialismo, que busca cerrar el tema como una operaci\u00f3n de campa\u00f1a. Y a pesar del cimbronazo, intenta reducirlo al uso pol\u00edtico visible, sin entrar en la cuesti\u00f3n de fondo, es decir, el audio que habla de un circuito de corrupci\u00f3n en el \u00e1rea de discapacidad. Son muchas las inquietudes que alimentan tal cuidado: versiones sobre m\u00e1s grabaciones, otros involucrados, hasta alg\u00fan video. Result\u00f3 llamativo, ins\u00f3lito, el gesto presidencial de compartir en una red social el mensaje de la droguer\u00eda Suizo Argentina, apuntada directamente en los audios que dispararon el caso. Est\u00e1 por verse si es el inicio de un giro, como fue insinuado, o un hecho fuera del plan b\u00e1sico definido frente a la conmoci\u00f3n inicial, que escal\u00f3 p\u00fablicamente y suma a la par las medidas motorizadas por el juez Sebasti\u00e1n Casanello y el fiscal Franco Picardi. Esos movimientos -y sus posibles resultados- son seguidos con atenci\u00f3n y con recelos apenas disimulados, pero las preocupaciones se extendieron con el correr de las horas. El costo m\u00e1s evidente del caso y de su repercusi\u00f3n -muy amplia, seg\u00fan coinciden sondeos que acaban de ser difundidos y analizan consultores- es que golpea en la l\u00ednea central del discurso: la batalla contra la \u201ccasta\u201d. Ese impacto inicial podr\u00eda medirse antes que nada en t\u00e9rminos de p\u00e9rdida de confiabilidad. Es un rubro dif\u00edcil de sostener para todas las gestiones. El \u00edndice de confianza de la Universidad Di Tella -un trabajo siempre reconocido en medios pol\u00edticos y econ\u00f3micos- ya hab\u00eda se\u00f1alado un retroceso en la medici\u00f3n de la gesti\u00f3n de Milei. El s\u00edntoma m\u00e1s notorio del impacto en el mileismo queda expuesto, precisamente, por la par\u00e1lisis inicial y la escasa reacci\u00f3n posterior en este terreno. El caso Spagnuolo sigue dominando la pol\u00edtica, empezando por el Gobierno, y sus estribaciones en otros terrenos es un interrogante. Por lo pronto, es significativa la desorientaci\u00f3n o el silencio de los amplificadores de su discurso, con las redes sociales en primera l\u00ednea. Una encuesta que acaba de difundir la consultora Management & Fit incluye datos que le dan mayor dimensi\u00f3n a ese vac\u00edo de respuesta. Sobresale el registro del nivel del sacud\u00f3n: muy amplio conocimiento del tema (94,5% de los consultados), alto registro sobre la gravedad del caso (73,2%) y fuerte demanda de una respuesta presidencial (81%). Tambi\u00e9n anota un dato con doble lectura: casi el 60% expresa de diferente modo que lo que dice el audio es cierto, pero visto en espejo aparece un tercio que considera que no es verdad. El Gobierno elude de diferente modo pronunciarse sobre el fondo de la cuesti\u00f3n: la descripci\u00f3n de un sistema de corrupci\u00f3n en la ANDIS. Y destaca lo obvio frente a una situaci\u00f3n como \u00e9sta: las cargas desde la oposici\u00f3n, en campa\u00f1a, algo que en el caso del kirchnerismo resulta pat\u00e9tico. La mayor muestra fue dada por CFK. El punto es que resulta poco como estrategia frente a la magnitud de los hechos y menos, ante las versiones -muchas, originadas en las zonas oscuras de servicios- que hablan de m\u00e1s cap\u00edtulos. Con ese cortinado de fondo, no resulta extra\u00f1o que hayan circulado desde el \u00faltimo fin de semana especulaciones sobre una falta de voluntad de combate en las redes sociales. Podr\u00eda ser resultado directo de las limitaciones de discurso impuestas, pero no faltan se\u00f1alamientos sobre el cuadro interno. Voceros del oficialismo niegan cualquier ingrediente dom\u00e9stico. Es un tema especialmente sensible. Guillermo Francos se encarg\u00f3 incluso de desandar declaraciones que colocaban un foco sobre Victoria Villarruel. Camino a las principales pruebas electorales que se vienen, el interrogante mayor es si esto puede afectar y, en todo caso, cu\u00e1nto la intenci\u00f3n de voto. Por supuesto, en el circuito de los consultores, nadie arriesgar\u00eda cifras terminantes. Asoma una franja que se dice dispuesta a reconsiderar su voto y no est\u00e1 claro c\u00f3mo podr\u00eda evolucionar, entre otras razones porque el caso en s\u00ed mismo est\u00e1 lejos de ser cerrado. Con un agregado, que es el modo en que corri\u00f3 el foco pol\u00edtico, al menos de momento, con reflejo en la campa\u00f1a. El oficialismo busca recuperar lo m\u00e1s r\u00e1pido posible el ritmo -y sobre todo, el tono- electoral. Milei se muestra en Buenos Aires, cuando quedan por delante apenas diez d\u00edas de campa\u00f1a. El ruido propio tapa en parte los crujidos internos del peronismo\/K, que sigue exponiendo la tensi\u00f3n entre M\u00e1ximo Kirchner y Axel Kicillof. Eso es algo que no estaba en el c\u00e1lculo hasta hace apenas una semana. El plan b\u00e1sico del mileismo combina entonces la acotada respuesta frente al vendaval de los audios y la necesidad de darle impulso final a la campa\u00f1a bonaerense. Despu\u00e9s del silencio de las primeras horas, Olivos se impuso un par de pasos de manual: mensajes medidos a cargo de su voz pol\u00edtica, el jefe de Gabinete, seguidos por Lule y Mart\u00edn Menem, y cargas para mezclar todo como parte de una ofensiva de \u201clos de enfrente\u201d para desestabilizar la gesti\u00f3n de Milei. El Gobierno sigue con atenci\u00f3n los pasos que se suceden en la investigaci\u00f3n a cargo de Casanello. No es lo \u00fanico, por supuesto. Se suman inquietudes en base a lo ya conocido y tambi\u00e9n versiones insistentes sobre ramificaciones. En el primer rengl\u00f3n, se anota la incertidumbre sobre lo que finalmente est\u00e9 dispuesto a decir Spagnuolo ante la Justicia. Y la certeza sobre la existencia de m\u00e1s audios, no s\u00f3lo por su contenido sino adem\u00e1s por lo que indican: un \u201ctrabajo\u201d en continuado. Eso \u00faltimo nutre las especulaciones acerca de grabaciones de voz y hasta de alg\u00fan video que podr\u00edan agravar el cuadro. Fuera de ese circuito, surgi\u00f3 la atenci\u00f3n -y en algunos medios pol\u00edticos, realiment\u00f3 inter\u00e9s previo- sobre contratos con la misma droguer\u00eda en otras \u00e1reas del Estado -Salud y Defensa, se\u00f1alan-, incluido al menos uno de log\u00edstica. El tema se extiende y no lo hace en soledad. El Congreso refleja en parte casos que se suceden y exponen cruces pol\u00edticos. Despu\u00e9s de meses, volvi\u00f3 a escena el criptogate. No hay avances para investigar la tragedia del fentanilo. Y ahora impacta el caso Spagnuolo. Eduardo Aulicino Fuente