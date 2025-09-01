La medida fue adelantada por Daniel Gonz\u00e1lez, secretario coordinador de Miner\u00eda y Energ\u00eda en el marco del plan para ajustar m\u00e1s las subvenciones. El plan oficial para evitar el impacto de las facturas durante el invierno y la motosierra que se viene post elecciones Jujuy al d\u00eda \u00ae - Daniel Gonz\u00e1lez, secretario coordinador de Miner\u00eda y Energ\u00eda, adelant\u00f3 que el Gobierno estudia modificar los subsidios en las tarifas de energ\u00eda para los hogares, como parte de un plan destinado a ajustar a\u00fan m\u00e1s las subvenciones. La propuesta contempla recortar total o parcialmente la asistencia al gas en verano y a la electricidad en invierno, cuando el consumo de cada servicio suele ser inferior. As\u00ed lo anticip\u00f3 Gonz\u00e1lez el jueves durante una entrevista en el streaming Carajo. Esta definici\u00f3n gener\u00f3 interrogantes entre especialistas. Las preguntas clave giran en torno a la situaci\u00f3n de los usuarios sin red de gas natural que emplean electricidad para calefaccionarse en los meses m\u00e1s fr\u00edos y al alcance de los recortes: si afectar\u00e1n a todas las categor\u00edas residenciales o solo a los sectores de mayores ingresos. En \u00e1mbitos oficiales reconocen que la medida no se adoptar\u00e1 en el corto plazo ni existe todav\u00eda una determinaci\u00f3n concreta. \u201cSon los principios sobre los que tendremos que ir optimizando el sistema\u201d, explicaron. Esa sinton\u00eda fina forma parte de lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para hacer m\u00e1s sostenible el super\u00e1vit fiscal. Durante el primer semestre de 2024, el Gobierno aplic\u00f3 un fuerte ajuste en los ingresos de las empresas transportistas y distribuidoras, luego de haber enfocado la \u201cmotosierra\u201d en los subsidios en la segunda mitad de 2023. Gonz\u00e1lez se\u00f1al\u00f3 que la gesti\u00f3n de Javier Milei atraviesa un escenario complejo: debe aumentar tarifas y enfrentar los cortes de luz originados por a\u00f1os de desinversi\u00f3n en la red. \u201cLa gente pagaba el 30% del costo de energ\u00eda, ahora paga el 80%. Pero tambi\u00e9n hay que recomponer la ecuaci\u00f3n econ\u00f3mica de las compa\u00f1\u00edas que la producen. Deben lograrse ambas cosas. El usuario afronta un mayor costo, pero ese d\u00eda no mejora el servicio, porque requiere a\u00f1os\u201d, explic\u00f3 Gonz\u00e1lez. Subray\u00f3 la necesidad de focalizar la asistencia: \u201c\u00bfTiene sentido subsidiar el gas en verano? La verdad que no, porque el consumo es bajo. \u00bfY la energ\u00eda el\u00e9ctrica en primavera y oto\u00f1o? Quiz\u00e1 haya que subsidiarla a ciertos grupos. El 60% de los hogares argentinos recibe subsidio de energ\u00eda el\u00e9ctrica\u201d. En la charla, en la que participaron el ministro de Econom\u00eda, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, Gonz\u00e1lez expuso por qu\u00e9 el Gobierno no traslad\u00f3 a las facturas finales el incremento del costo de la energ\u00eda habitual en invierno. La prioridad fue evitar un impacto en los usuarios en los meses previos a las elecciones legislativas. El subsidio estatal permite que los hogares de menores ingresos accedan a una tarifa reducida, componente de la factura junto con distribuci\u00f3n, transporte e impuestos. Actualmente, los usuarios se agrupan en tres niveles: Nivel 1 (ingresos altos) abona el costo pleno; Nivel 2 (ingresos bajos); y Nivel 3 (ingresos medios). Estas categor\u00edas se determinan seg\u00fan los ingresos declarados frente a la Canasta B\u00e1sica Total (CBT) publicada por el Indec. El Gobierno estableci\u00f3 que este invierno todos los usuarios cuenten con subsidios, incluidos los de ingresos altos. Gonz\u00e1lez explic\u00f3 la din\u00e1mica invernal: \u201cEl costo de energ\u00eda sube mucho en invierno. El gas se incrementa por el consumo, pero tambi\u00e9n la electricidad, porque el gas barato usado para generar electricidad pasa a emplearse en hogares para calefacci\u00f3n. As\u00ed, queda menos gas disponible para generaci\u00f3n el\u00e9ctrica, lo que obliga a importar GNL o utilizar gasoil, que puede costar cinco veces m\u00e1s que el gas natural. Por eso el costo se incrementa de manera significativa. El subsidio no es total y no hemos conseguido trasladar al consumidor el 100% del costo\u201d. Entre enero y julio de 2025, el gasto en subsidios a la luz y el gas disminuy\u00f3 m\u00e1s de USD 2.100 millones frente al mismo per\u00edodo de 2024. Esta reducci\u00f3n fue clave para conservar el super\u00e1vit fiscal, punto central del programa econ\u00f3mico de Milei. Hasta ahora, las subvenciones devengadas para el sector energ\u00e9tico sumaron USD 1.842 millones, una baja interanual del 54%, seg\u00fan la consultora Econom\u00eda y Energ\u00eda. Este descenso fue posible gracias a la puesta en marcha del Gasoducto Perito Moreno (antes N\u00e9stor Kirchner), la baja de precios internacionales y el ajuste de los subsidios tarifarios. La comparaci\u00f3n con los seis a\u00f1os previos muestra la magnitud del ajuste. Entre enero y julio de 2019, el gasto en subsidios energ\u00e9ticos fue de USD 2.258 millones; en 2020, USD 3.123 millones; en 2021, USD 6.564 millones; en 2022, USD 7.914 millones debido a la guerra en Ucrania; en 2023, USD 6.564 millones; y en 2024, la cifra descendi\u00f3 a USD 4.031 millones. La reducci\u00f3n de subsidios y la redefinici\u00f3n del esquema de asistencia figuran como los ejes de la estrategia energ\u00e9tica oficial para el mediano plazo, en un contexto de fuertes restricciones fiscales. Agust\u00edn Maza Fuente