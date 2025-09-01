Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Concejales de la ciudad participaron el pasado s\u00e1bado del acto protocolar y desfile c\u00edvico por el 55\u00b0 Aniversario del barrio Santa Rosa, desarrollado en la calle Bustamante del importante y emblem\u00e1tico sector barrial. El acto cont\u00f3 con la presencia del Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, m\u00e1s los concejales Mario Lobo y Leandro Giubergia; la comisi\u00f3n del Centro Vecinal del barrio, encabezada por Ezequiel Reynoso, funcionarios municipales, instituciones educativas y deportivas, y vecinos. Al respecto, Lisandro Aguiar, manifest\u00f3: "Estamos acompa\u00f1ando al presidente de Santa Rosa, Ezequiel Reynoso, a toda la comisi\u00f3n directiva, los vecinos y a las instituciones que se vinieron hasta aqu\u00ed, a este emblem\u00e1tico barrio de la ciudad de San Salvador de Jujuy que est\u00e1 rodeado de historia, de cultura". Seguidamente, a\u00f1adi\u00f3: 'La verdad que es un verdadero gusto venir, adem\u00e1s cumpliendo nada menos que 55 a\u00f1os de vida y, por supuesto, reconociendo de alguna manera como lo hicimos ya hace algunos meses, el libro del barrio, los vecinos que construyeron y forjaron este barrio y que trascendieron m\u00e1s all\u00e1 de la frontera de la provincia de Jujuy". Por \u00faltimo, Aguiar resalt\u00f3: "Estoy muy agradecidos y, por supuesto, desear a todos los vecinos de Santa Rosa un feliz a\u00f1o y vamos a trabajar en conjunto para que algunos pedidos se concreten, como la repavimentaci\u00f3n de calle Perovic que era un planteo que ten\u00edamos". A su turno, el concejal Mario Lobo, expres\u00f3: "Para m\u00ed es imposible no estar, me crie aqu\u00ed de chiquito, aqu\u00ed est\u00e1 la casa donde viv\u00edamos y me trae muchos recuerdos muy lindos que me tocaron vivir, aqu\u00ed en el barrio". Sobre las mejoras que tuvo el barrio a lo largo del tiempo, Mario Lobo remarc\u00f3: "Creo que no solamente aqu\u00ed en Santa Rosa, sino en diferentes barrios, se ven varias mejoras como el pavimento, el arreglo del polideportivo, desde el municipio se vienen haciendo un mont\u00f3n de cosas aqu\u00ed y en diferentes barrios". Para finalizar, el presidente del Centro Vecinal, Ezequiel Reynoso coment\u00f3: "Agradecido con los funcionarios, los concejales, el municipio, los vecinos por acompa\u00f1arnos en los 55 a\u00f1os de Santa Rosa, ya que es uno de los barrios m\u00e1s antiguos que tenemos en la ciudad y un barrio prestigioso". M\u00e1s adelante, Ezequiel Reynoso a\u00f1adi\u00f3: "Continuaremos trabajando juntos para que el barrio crezca d\u00eda a d\u00eda, en cuanto a la seguridad, alumbrado, pavimentaciones. Creo que el vecino tiene que ser unido y trabajar en conjunto con el municipio para que el barrio siga en alta, porque si no estamos unidos, la delincuencia nos avasalla", concluy\u00f3.