Jujuy al d\u00eda \u00ae - La polic\u00eda arrest\u00f3 a dos hombres que ten\u00edan pedido de captura tras causar disturbios en un polideportivo de Alto Comedero. Personal del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) fue al lugar para dispersar a un grupo de personas pero estos sujetos se resistieron. R\u00e1pidamente fueron interceptados y se descubri\u00f3 que dos de ellos ten\u00edan cuentas pendientes con la justicia. Un hombre de 24 a\u00f1os con una orden de captura vigente y otro de 32 con un pedido de comparendo. Ambos quedaron a disposici\u00f3n de la justicia.