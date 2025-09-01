Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El Ministerio de Educaci\u00f3n de Jujuy realiza el \ud835\udde2\ud835\uddd9\ud835\udde5\ud835\uddd8\ud835\uddd6\ud835\udddc\ud835\udde0\ud835\udddc\ud835\uddd8\ud835\udde1\ud835\udde7\ud835\udde2 de cargos u horas Instituto de Educaci\u00f3n Superior N\u00b0 4 \u201cRa\u00fal Scalabrini Ortiz\u201d - Profesorado de Educaci\u00f3n Primaria con Orientaci\u00f3n en Educaci\u00f3n Rural Ayudante de Trabajos Pr\u00e1cticos (Lengua y Literatura) - Profesorado de Ingl\u00e9s Ayudante de Trabajos Pr\u00e1cticos (Formaci\u00f3n Disciplinar) - Profesorado de Educaci\u00f3n F\u00edsica con Orientaci\u00f3n en Tiempo Libre y Recreaci\u00f3n Integraci\u00f3n de las TIC en la Ense\u00f1anza Link de acceso https:\/\/drive.google.com\/...\/1N0qLf1KFzGwVhwX2Ae2N...\/view