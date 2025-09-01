Son las inversiones m\u00e1s seguras, pero con menor rentabilidad. En qu\u00e9 se diferencian y cu\u00e1l ofrece mejores ganancias Jujuy al d\u00eda \u00ae - El sistema financiero local atraviesa un cambio en las tasas de inter\u00e9s tras la decisi\u00f3n del Banco Central de elevar los encajes bancarios al 53,5% desde el 1\u00b0 de septiembre. Como resultado, varios bancos subieron las tasas que ofrecen a los ahorristas por los plazos fijos, que en algunos casos ya superan el 50% nominal anual. En cambio, las billeteras virtuales quedaron rezagadas. Estas dos opciones son las m\u00e1s utilizadas por los inversores conservadores que buscan proteger sus ahorros sin correr riesgos. Permiten resguardar los pesos frente a la inflaci\u00f3n y obtener un rendimiento adicional, aunque sea moderado. El plazo fijo, en particular, ofrece una garant\u00eda de retorno fija y predecible, lo que lo convierte en una opci\u00f3n especialmente valorada por quienes buscan estabilidad. En cambio, las cuentas remuneradas, aunque tambi\u00e9n seguras, presentan una tasa de inter\u00e9s variable que puede ajustarse seg\u00fan el contexto econ\u00f3mico. Ahora bien, \u00bfcu\u00e1l de estas opciones ofrece las tasas m\u00e1s convenientes? Eso depender\u00e1, adem\u00e1s del rendimiento, de cu\u00e1l se ajuste mejor a tus necesidades financieras. Plazo fijo: cu\u00e1nto rinde seg\u00fan el banco Los ahorristas que est\u00e9n evaluando hacer esta inversi\u00f3n m\u00e1s tradicional en una entidad financiera deber\u00edan realizar un an\u00e1lisis previo para seleccionar la que ofrezca la tasa m\u00e1s competitiva del mercado. Estos son los bancos m\u00e1s reconocidos que ofrecen las mejores tasas para un plazo fijo, ordenados de mayor a menor: Banco Naci\u00f3n 47 % Banco Santander 38 % Banco Galicia 44% Banco Provincia 45% Banco BBVA 51% Banco Macro 48% Banco Credicop 47% Banco ICBC 47,7% Banco de la Ciudad 35% \u00bfSe puede hacer un plazo fijo en un banco en donde no soy cliente? S\u00ed. Se trata de una norma del Banco Central (BCRA) que pretende incentivar la competencia para mejorar las tasas de inter\u00e9s que se ofrecen al p\u00fablico. Esta opci\u00f3n permite, adem\u00e1s de elegir en d\u00f3nde colocar el dinero sin quedar "cautivo", acceder a la mejor tasa que est\u00e1n ofreciendo las distintas entidades financieras. Para que todo el mundo tenga acceso a las distintas opciones, el Banco Central tiene habilitado un sitio web con las tasas de plazo fijo de los bancos, donde se permite realizar el tr\u00e1mite desde all\u00ed. Contiene los datos de las entidades m\u00e1s grandes y de todas aquellas que proporcionan la informaci\u00f3n. Estas son las principales caracter\u00edsticas de un plazo fijo en un banco en el que no se es cliente: Las transferencias de dinero entre un banco y otro son sin costo. Est\u00e1n exentas del Impuesto al check. Los bancos no pueden cobrar comisiones ni cargos por el uso de esta modalidad de plazos fijos, tampoco establecer topes de montos. Todo el proceso se realiza por medios electr\u00f3nicos (web, tablet o celular). Cada banco pide distintos datos para corroborar la identidad (en algunos casos, un correo electr\u00f3nico, en otros, DNI, etc\u00e9tera). Billeteras virtuales: \u00bfqu\u00e9 inter\u00e9s ofrecen las cuentas remuneradas? El plazo fijo puede ofrecer tasas de inter\u00e9s m\u00e1s altas comparado con las cuentas remuneradas si es que est\u00e1s dispuesto a inmovilizar su dinero por un per\u00edodo m\u00e1s largo (m\u00e1s de 60 d\u00edas). Sin embargo, la cuenta remunerada permite beneficiarte de posibles aumentos en la tasa de inter\u00e9s. En las aplicaciones de las distintas billeteras virtuales figura, junto a la cantidad de dinero ingresado, el porcentaje del rendimiento anual que ofrecen: Ual\u00e1 (FCI) 42,34% Prex 40,88% Cocos Pay 39,42% Personal Pay 39,42% Mercado Pago 39,42% Astropay 39,42% Letsbit 39,06% Fiwind (6) 39,00% Banco Supervielle 38,33% Ual\u00e1 (Uilo) (1) 35,00% Naranja X (2) 35,00% Claro Pay 33,22% Brubank (3) 32,00% Lemon Cash 31,76% Banco Galicia 31,03% Banco Bica (5) 25,00% (1) Remunera el saldo hasta por $1.500.000 depositados (M\u00ednimo $10.000) (2) Remunera el saldo hasta por $800.000 depositados (3) A partir de los $750.000 remunera 24% (4) Remunera el saldo hasta por $500.000 depositados, luego son 20% desde $500.001 hasta $1.500.000 y, finalmente, 18% desde $1.500.001 hasta $10.000.000 (5) Remunera a esa tasa hasta $750.000, luego remunera al valor del FCI de Delta Asset Management, que es el que utiliza Personal Pay Billeteras virtuales, \u00bfc\u00f3mo funcionan? Se trata de una cuenta remunerada que ofrece un rendimiento diario por tu saldo. Esto quiere decir que la plata en la cuenta crece de manera segura, sin costos y puede rescatarse en cualquier momento. Los rendimientos se obtienen porque el saldo en pesos se invierte en un Fondo Com\u00fan de Inversi\u00f3n para la administraci\u00f3n de productos de inversi\u00f3n colectiva. Paso a paso, c\u00f3mo aprovechar los rendimientos que ofrecen las billeteras digitales: Descargar gratis la app de la billetera que elijas en tu celular, desde Google Play o App Store. Crear un usuario y una clave. Validar la identidad con fotos del DNI y una selfie. Ingresar fondos en la cuenta y seleccionar la opci\u00f3n "Activar rendimiento diarios" para que comience a correr la tasa que ofrece la billetera. Por \u00faltimo, cabe aclarar que ambas colocaciones, cuya informaci\u00f3n brindada en esta nota no implican recomendaci\u00f3n de inversi\u00f3n, tienen un rendimiento real negativo frente a la inflaci\u00f3n actual. Silvana Saldisuri Fuente