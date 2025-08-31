Jujuy al d\u00eda \u00ae - El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, se reuni\u00f3 con su par de C\u00f3rdoba, Mart\u00edn Llaryora, a los efectos de reafirmar el rol del interior como motor de crecimiento para todos los argentinos. Del encuentro celebrado en la provincia mediterr\u00e1nea, tambi\u00e9n participaron la vicegobernadora Myrian Prunotto, los intendentes Daniel Passerini y Ra\u00fal Jorge y el ex gobernador Juan Schiaretti. En este escenario, Sadir destac\u00f3 los \u201clazos hist\u00f3ricos, culturales y productivos que compartimos con C\u00f3rdoba\u201d, provincia que \u201csiempre abre sus puertas a tantos juje\u00f1os\u201d, acot\u00f3. Asimismo, resalt\u00f3 que \u201ccoincidimos en que el interior profundo es el verdadero motor de la Argentina\u201d y enfatiz\u00f3 que \u201cnuestras provincias productivas generan trabajo, desarrollo y futuro para nuestra gente\u201d.