Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Gobierno de la Provincia impulsa acciones tendientes a concientizar sobre la imperiosa necesidad de extremar esfuerzos para prevenir el grooming, desde el convencimiento de que el bienestar y el cuidado de ni\u00f1os y j\u00f3venes es una construcci\u00f3n colectiva que demanda el compromiso de todos los estamentos del tejido social. A partir de un planificado trabajo interministerial, se defini\u00f3 una gu\u00eda de intervenci\u00f3n r\u00e1pida ante la sospecha de vulneraci\u00f3n de derechos de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, cuyos ejes principales se detallan a continuaci\u00f3n: En Facebook Messenger. Capturas de pantalla desde el navegador o utilizar la funci\u00f3n de descarga de la cuenta; (Configuraci\u00f3n > Tu informaci\u00f3n > Descargar); y copiar el enlace del perfil del sospechoso (direcci\u00f3n URL). En Instagram. Capturas de los mensajes y perfil del usuario; copiar el enlace del perfil del sospechoso (direcci\u00f3n URL). En WhatsApp. Ir a "Opciones > M\u00e1s > Exportar Chat"; elegir "Con archivos multimedia"; guardar el archivo en formato .TXT y compartirlo a un medio seguro (USB, correo institucional cifrado, etc.). En TikTok, Snapchat\/Telegram \/ Signal (mensajes ef\u00edmeros) llamar al 102 o al 107. ALERTA No permitir que el NNyA contin\u00fae conversando con el sospechoso hasta que intervenga personal especializado. No apagar ni reiniciar el dispositivo si est\u00e1 operativo. No borrar mensajes, archivos, ni aplicaciones relacionadas con la comunicaci\u00f3n sospechosa. No cerrar sesiones activas (WhatsApp, Instagram, Facebook, etc.). En lo posible, colocar el equipo en modo avi\u00f3n y desactivar el Wi-Fi, sin apagarlo.