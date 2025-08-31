Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Comit\u00e9 Interinstitucional de Actuaci\u00f3n en Casos de Desaparici\u00f3n de Mujeres, Ni\u00f1as y Personas de la Diversidad (CINDAC), informa que se busca a\u00a0 JUAN EMILIANO URZAGASTI NIETO, de 16 a\u00f1os. Se encuentra desaparecido desde el 26\/08\/2025, la denuncia fue radicada el 31\/08\/2025, con domicilio en la ciudad de San Pedro - Jujuy. De tez morena, cabello\u00a0 corto negro, tatuaje de una rosa verde en el cuello (lado derecho), piercing en el labio y ceja de lado derecho, de 1.70 mts. de estatura aproximada. Vest\u00eda: buzo negro con capucha, pantal\u00f3n negro deportivo, zapatillas negras. Quienes puedan aportar informaci\u00f3n que permita dar con su paradero, comunicarse a la l\u00ednea 911\/388-6860239\/388-6828607 o dirigirse a la unidad policial m\u00e1s cercana.