Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Comit\u00e9 Interinstitucional de Actuaci\u00f3n en Casos de Desaparici\u00f3n de Mujeres, Ni\u00f1as y Personas de la Diversidad (CINDAC), informa que se busca a \u00a0BRUNO HORACIO ABRAHAM FIGUEROA, de 16 a\u00f1os. Se encuentra desaparecido desde el 31\/08\/2025, la denuncia fue radicada el 31\/08\/2025, con domicilio en Tilcara- Jujuy. De contextura f\u00edsica delgada, tez trigue\u00f1a, cabello lacio cortocolor negro y te\u00f1ido con rojo, ojos marrones, de 1,60 mts. de estatura aproximada. Vest\u00eda: pantal\u00f3n deportivo, buzo color negro con detalles blancos. Quienes puedan aportar informaci\u00f3n que permita dar con su paradero, comunicarse a la l\u00ednea 911\/388-6860239\/388-6828607 o dirigirse a la unidad policial m\u00e1s cercana.