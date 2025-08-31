Jujuy al d\u00eda \u00ae - Un tr\u00e1gico hecho vial en la Puna juje\u00f1a se cobr\u00f3 la vida del dirigente comunero Armando Quispe. El siniestro ocurri\u00f3 en la ma\u00f1ana del s\u00e1bado sobre la ruta provincial N\u00b0 71, a la altura del paraje Chorojra, departamento de Cochinoca. De acuerdo con fuentes consultadas por nuestro medio, el veh\u00edculo en el que viajaban cinco personas sufri\u00f3 un vuelco luego de que el conductor perdiera el control y realizara una maniobra brusca al intentar regresar a la calzada. Todos los ocupantes resultaron heridos, y Quispe, que sufri\u00f3 un grave traumatismo enc\u00e9falo craneal, fue trasladado de urgencia al hospital de Abra Pampa, donde falleci\u00f3 horas m\u00e1s tarde. En el rodado tambi\u00e9n viajaban cuatro personas, entre ellas un menor de 15 a\u00f1os, que permanecen internados en la guardia del nosocomio abrapampe\u00f1o bajo observaci\u00f3n, aunque su estado es estable. Personal policial de la Seccional 16\u00ba de Abra Pampa trabaj\u00f3 en el lugar y dio intervenci\u00f3n al Departamento de Criminal\u00edstica para determinar las causas del siniestro.