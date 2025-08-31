Jujuy: el Lobo venció por la mínima a Central Norte y se subió a la punta

Jujuy al día ® – El 23 de agosto se vistió de fiesta en la gran victoria dle equipo de Matías Módulo, que no solo le ganó a un clásico riva sino que estos tres puntos lo colocaron nuevamente como puntero de la zona, al menos hasta mañana.

El único gol del partido fue a los 34’ del ST, y su autor fue Santiago Camacho.

Con esta victoria, el Lobo 54 puntos, dos más que el Lobo mendocino, que juega mañana ante Nueva Chicago.

Y la próxima fecha será prácticamente una final, ya que los Lobos, jujeños y mendocinos chocarán y dirimirán la punta de la zona.