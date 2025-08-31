Jujuy al d\u00eda \u00ae - Una mujer de 62 a\u00f1os fue detenida tras ser acusada de provocar la muerte de su mascota, una perra en estado de gestaci\u00f3n avanzada. El caso sali\u00f3 a la luz en el barrio Ej\u00e9rcito del Norte, donde se registr\u00f3 una denuncia por maltrato animal. La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 luego de que una integrante de una protectora formalizara la acusaci\u00f3n, aportando como prueba una grabaci\u00f3n realizada con un celular. En las im\u00e1genes se observa el ataque contra el animal, lo que motiv\u00f3 la inmediata intervenci\u00f3n de la Justicia. Seg\u00fan el expediente, la mascota permanec\u00eda atada de manera constante y era v\u00edctima de malos tratos, situaci\u00f3n confirmada por testimonios de vecinos de la zona. Ante estos elementos, el Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n solicit\u00f3 la detenci\u00f3n de la imputada por el delito de maltrato y actos de crueldad animal, contemplado en la Ley 14.346. La mujer qued\u00f3 a disposici\u00f3n del Juzgado de Control y Garant\u00edas, mientras se llevan adelante las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades penales.