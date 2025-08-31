Con la decisi\u00f3n del Gobierno de mantener las tasas altas hasta despu\u00e9s de las elecciones, la industria automotriz debe definir su pol\u00edtica de financiaci\u00f3n para septiembre. Algunos ya definieron bajar las ofertas de cuotas sin inter\u00e9s Jujuy al d\u00eda \u00ae - Este viernes cierra el registro de operaciones de autos 0 km del mes, y m\u00e1s all\u00e1 de un resultado en el que se podr\u00e1 apreciar un retroceso de las ventas en torno al 10% en relaci\u00f3n con los n\u00fameros de julio, tambi\u00e9n terminan las actuales ofertas de financiaci\u00f3n a tasas de inter\u00e9s subsidiadas de las terminales automotrices. Esto no es nuevo, ya que cada mes se plantea una pol\u00edtica comercial adaptada al momento del mercado pero tambi\u00e9n al de la econom\u00eda. Sin embargo, con un nivel de tasas de inter\u00e9s alto como el que defini\u00f3 el Gobierno como estrategia para contener el precio del d\u00f3lar, es probable que en septiembre no todas las marcas renueven ofertas de tasa 0% como las que hubo en los \u00faltimos meses. La situaci\u00f3n no es f\u00e1cil de sostener porque financiar con tasa 0% a plazos de 12, 18 o 24 meses sobre un porcentaje del precio de un auto nuevo en torno al 40% o el 50% implica un quebranto inevitable para las automotrices. La herramienta de tasa 0% fue efectiva para que el mercado automotor se recupere tan r\u00e1pidamente de un primer trimestre muy malo en ventas a comienzos de 2024, mientras las tasas estaban en un 30 o 35%, pero ahora se duplicaron y los \u201cfinancieros\u201d de todas las compa\u00f1\u00edas est\u00e1n pidiendo a los directores comerciales que se reduzca el cupo de autos, o el presupuesto asignado a esa subvenci\u00f3n de tasas para no perder rentabilidad. \u201cEn pocas semanas pasamos de tasas promedio del 35% a 70%. Eso hace que para los fabricantes sea costos\u00edsimo mantener las ofertas con tasa 0%. Nosotros ya empezamos a retirarnos de a poco este mes, tal como lo hab\u00edamos adelantado. Quiz\u00e1s lo veamos reflejado en nuestras ventas, pero nuestra pol\u00edtica de no comprometer la rentabilidad de la operaci\u00f3n es innegociable. No vamos a ir por el volumen de ventas a cualquier costo\u201d, dijo Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina este jueves durante una rueda de prensa en la presentaci\u00f3n del nuevo Renault Koleos. \u201cEl primero que salga paga la fiesta. Lo va a sentir\u201d, sostuvo el ejecutivo como conclusi\u00f3n. El planteo de Sibilla no es aislado. Otros fabricantes como Ford han reconocido en el \u00faltimo tiempo que es un gran sacrificio para las automotrices financiar las tasas de inter\u00e9s. El caso m\u00e1s claro es el de Toyota, que no tiene ofertas de tasa 0%. La marca insiste en que esos programas terminan afectando a todos los clientes en general porque el quebranto provocado por la subvenci\u00f3n de tasas no se absorbe como una p\u00e9rdida para la marca sino que se traslada en un mayor incremento de precios. En este escenario, sin embargo, las ventas de autos 0km con financiaci\u00f3n se mantuvieron en julio en torno al 48% del total de operaciones del mercado, sostenidas por las subvenciones de las terminales que apostaron en agosto a que se tratara s\u00f3lo de una coyuntura. Sin embargo, ante la decisi\u00f3n del Gobierno de mantener las tasas de inter\u00e9s altas hasta despu\u00e9s de las elecciones nacionales de medio t\u00e9rmino de octubre, es probable que al menos por los pr\u00f3ximos dos meses, el mercado tenga m\u00e1s ofertas de financiaci\u00f3n con tasas cercanas al 10% y menos con tasa 0%. Esto es lo que viene planteando Sibilla en el \u00faltimo tiempo. Seg\u00fan el CEO de Renault, \u201cla tasa 0% es un instrumento que aprovecha qui\u00e9n tiene el dinero para comprar un auto 0km y usa estas condiciones de financiaci\u00f3n. El que no tiene la otra mitad del auto en efectivo o necesita pagar una cuota m\u00e1s baja por m\u00e1s tiempo es el cliente al que deber\u00edamos apoyar con un esfuerzo. Si logramos un esquema de tasas algo m\u00e1s altas pero por montos totales por m\u00e1s tiempo, el mercado va a explotar, podr\u00edamos vender en un a\u00f1o 750.000 autos\u201d, asegur\u00f3. Diego Zorrero Fuente