Se realiz\u00f3 la presentaci\u00f3n de proyectos de innovaci\u00f3n digital en el marco del programa "Entornos Seguros" con perspectiva de g\u00e9nero Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de G\u00e9nero y el respeto a las Diversidades acompa\u00f1\u00f3 la presentaci\u00f3n de los proyectos seleccionados en el marco del programa \u201cEntornos Seguros\u201d, una iniciativa innovadora que aborda la violencia digital a trav\u00e9s de tecnolog\u00edas 360, experiencias XR y juegos interactivos. Este laboratorio, impulsado por el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy (IAAJ) junto a la Empresa Virtuality, con la colaboraci\u00f3n de la Direcci\u00f3n Provincial de Servicios Basados en el Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Econ\u00f3mico y Producci\u00f3n y el apoyo de la Embajada de Francia en Argentina, tiene como objetivo acompa\u00f1ar a equipos juje\u00f1os en el proceso de transformar sus ideas o prototipos en productos XR completos y competitivos. Proyectos de innovaci\u00f3n digital El Consejo Provincial de Mujeres celebr\u00f3 la incorporaci\u00f3n de la perspectiva de g\u00e9nero en este tipo de desarrollos tecnol\u00f3gicos, entendiendo que la innovaci\u00f3n tambi\u00e9n debe estar al servicio de la construcci\u00f3n de sociedades m\u00e1s igualitarias y libres de violencias por motivos de g\u00e9nero. En este sentido, los proyectos que integran el laboratorio no s\u00f3lo promueven la creatividad y el desarrollo econ\u00f3mico local, sino que tambi\u00e9n generan herramientas para la prevenci\u00f3n de la violencia digital, problem\u00e1ticas que impactan de manera diferencial en mujeres y personas de la diversidad sexual. La capacitaci\u00f3n se desarroll\u00f3 en dos etapas complementarias: una virtual, con instancias te\u00f3ricas y clases especializadas sobre realidad virtual, aumentada, video 360\u00b0 e inteligencia artificial; y una presencial, centrada en el trabajo pr\u00e1ctico con tutor\u00edas personalizadas de especialistas nacionales e internacionales. Al finalizar, los equipos juje\u00f1os presentaron sus productos en la gala final que se realiz\u00f3 hoy, posicionando a la provincia como un polo creativo y tecnol\u00f3gico en el norte del pa\u00eds. Desde el Consejo Provincial de Mujeres se agradeci\u00f3 la invitaci\u00f3n al Presidente del IAAJ, Patricio Artero y a la Directora de Fomento y Producci\u00f3n del IAAJ, Bel\u00e9n Su\u00e1rez. Adem\u00e1s, se remarc\u00f3 que este tipo de espacios son clave para fortalecer capacidades locales con una mirada inclusiva, donde la innovaci\u00f3n digital se vincule tambi\u00e9n a la construcci\u00f3n de entornos seguros y respetuosos. Del encuentro particip\u00f3 el Director Provincial de Pol\u00edticas Culturales y Comunicaci\u00f3n, Franco Dorado. Tambi\u00e9n estuvieron: Marianela Sigotto (tutora), Gisela Villanueva, Ayelen krupovitz, Fabian Castillo y Luciana Humacata integrantes del Programa \u201cEntornos Seguros\u201d.