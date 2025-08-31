Jujuy al d\u00eda \u00ae - Se present\u00f3 el libro "La vida en perspectiva" actividad que acompa\u00f1\u00f3 el Consejo de Mujeres en el marco de las acciones de prevenci\u00f3n de la violencia de g\u00e9nero El Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de G\u00e9nero y el respeto a las Diversidades particip\u00f3 de la presentaci\u00f3n del libro \u201cLa vida en perspectiva. Experiencias de abordaje intergeneracional desde la perspectiva de g\u00e9nero, sembrando igualdad para prevenir violencias\u201d como parte de acciones articuladas para la prevenci\u00f3n de la violencia de g\u00e9nero. Presentaci\u00f3n del libro "La vida en perspectiva" La actividad se llev\u00f3 a cabo en el Sal\u00f3n Marcos Paz de la Legislatura de la Provincia, y cont\u00f3 con la organizaci\u00f3n del Departamento de Promoci\u00f3n de Derechos e Igualdad de Oportunidades de la Direcci\u00f3n de Salud Integral y de G\u00e9nero, dependiente de la Secretar\u00eda de Desarrollo Humano. En representaci\u00f3n del Consejo Provincial de Mujeres estuvieron presentes la Presidenta Lourdes Navarro, la Coordinadora de Promoci\u00f3n de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Serpa y el Director Provincial de Pol\u00edticas Culturales y Comunicaci\u00f3n, Franco Dorado, quienes destacaron la importancia de generar instancias de reflexi\u00f3n y formaci\u00f3n que fortalezcan la construcci\u00f3n de una sociedad m\u00e1s justa, igualitaria y libre de violencias. Asimismo, expresaron un especial agradecimiento a M\u00f3nica Fern\u00e1ndez, Directora de Salud y G\u00e9nero de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y a Ver\u00f3nica Aramayo, Jefa del Departamento de Promoci\u00f3n de Derechos e Igualdad de Oportunidades, por la invitaci\u00f3n a ser parte de este espacio que integra la perspectiva de g\u00e9nero con un enfoque intergeneracional. Desde el Consejo se remarc\u00f3 que la prevenci\u00f3n de las violencias requiere del trabajo articulado entre organismos estatales, instituciones educativas, culturales y organizaciones sociales, y que este tipo de encuentros representan un paso fundamental en la construcci\u00f3n de agendas colectivas que promuevan la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos humanos.