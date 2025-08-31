Jujuy al d\u00eda \u00ae - En instalaciones del Concejo Deliberante, concejales entregaron al Licenciado en Psicolog\u00eda, N\u00e9stor Federico Salazar, la Minuta N\u00ba85\/2025, que declara de Inter\u00e9s Municipal el Libro "Psicolog\u00eda de las Habilidades Blandas" El libro aporta un factor clave para el \u00e9xito profesional y personal, ya que permite identificar las habilidades para construir relaciones s\u00f3lidas, resolver problemas de manera efectiva, mejorar la comunicaci\u00f3n, fortalecer el liderazgo y el trabajo en equipo, adaptarse a los cambios y contribuir a un ambiente laboral m\u00e1s positivo y productivo. Tambi\u00e9n aporta herramientas que permiten desenvolverse en entornos diversos y complejos. Una vez finalizada la entrega, el Lic. Federico Salazar, declar\u00f3: "La verdad que es un honor, un apoyo fenomenal del Concejo Deliberante, al cual estoy inmensamente agradecido en el nombre m\u00edo y en realidad de los autores y desarrolladores profesionales de la provincia de Jujuy. Es un libro que se public\u00f3 hace unos meses a trav\u00e9s de la editorial Dunken de Buenos Aires. Las habilidades blandas son nuestro capital afectivo a la hora de relacionarnos con los dem\u00e1s, la superaci\u00f3n del temor, de hablar en p\u00fablico, el trabajo en equipo, la empat\u00eda, la tolerancia, la frustraci\u00f3n, la gesti\u00f3n del \u00e9xito, el liderazgo, la comunicaci\u00f3n, todo esto son las habilidades blandas". Y continu\u00f3: "Este es un trabajo que tiene siete a\u00f1os aproximadamente de investigaci\u00f3n, desarrollo y pruebas piloto ac\u00e1 en la provincia de Jujuy, con lo cual estamos muy felices y agradecidos por este apoyo". El libro fue donado por Federico Salazar a la Biblioteca Belgraniana que funciona en la instituci\u00f3n parlamentaria, "dejamos unos ejemplares para que queden a disposici\u00f3n de la comunidad, tambi\u00e9n est\u00e1n en las plataformas digitales, Spotify, Youtube y todo este tipo de espacio para que sigamos ampliando y conociendo al respecto de las habilidades blandas". Por su parte, la concejala Melisa Silva, impulsora de la iniciativa, resalt\u00f3: "Es un gusto enorme de recibir al licenciado Salazar por su libro, no solo de acompa\u00f1ar a los autores juje\u00f1os a la dedicaci\u00f3n profesional que se hace al momento de crear un libro de elaborar un trabajo de esta magnitud, sino tambi\u00e9n por la tem\u00e1tica que tiene que es "Psicolog\u00eda de las Habilidades Blandas", que es algo que est\u00e1 muy en boga, muy actual y muy necesario. Por los dos motivos, uno por acompa\u00f1ar a Federico, felicitarlo y de alguna manera tambi\u00e9n acompa\u00f1ar su carrera profesional y tambi\u00e9n para que este tema se difunda, porque es algo muy importante que deber\u00edamos entender y aprender todos como personas, desde que somos chicos para poder enfrentar la vida", finaliz\u00f3.