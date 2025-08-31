Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El Ministerio de Educaci\u00f3n de Jujuy realiza el \ud835\udde2\ud835\uddd9\ud835\udde5\ud835\uddd8\ud835\uddd6\ud835\udddc\ud835\udde0\ud835\udddc\ud835\uddd8\ud835\udde1\ud835\udde7\ud835\udde2 de cargos I.E.S. N\u00b0 9 \u2013 San Pedro Carreras: Tecnicatura Superior en Gesti\u00f3n Agropecuaria con orientaci\u00f3n al Desarrollo Local Tecnicatura Superior en Entrenamiento Deportivo Link de acceso https:\/\/drive.google.com\/...\/1Itk4tfpk2YsvsNMtLlljhD...\/view