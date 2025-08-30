Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Los precios de los combustibles volver\u00e1n a aumentar en septiembre en Jujuy, como resultado de la actualizaci\u00f3n de impuestos internos dispuesta por el Gobierno nacional y de los incrementos diarios que aplican las petroleras. En los \u00faltimos dos meses, la variaci\u00f3n constante de valores en los surtidores \u2014con modificaciones diarias que en promedio representaron un 9% de suba\u2014 gener\u00f3 desconcierto en los consumidores, quienes desconocen qu\u00e9 precio encontrar\u00e1n al momento de cargar. A este escenario se sumar\u00e1 un nuevo ajuste impositivo, dividido en dos tramos: uno en septiembre y otro en octubre, de alrededor del 1% cada uno. Paralelamente, se mantendr\u00e1 la pol\u00edtica de aumentos diarios de las petroleras, con un impacto mensual estimado en 4,5%. El efecto inmediato se refleja en las ventas: los usuarios optan por cargar montos fijos en pesos, pero la cantidad de litros que reciben es cada vez menor, lo que marca una ca\u00edda sostenida en el consumo. De cara a fin de a\u00f1o, la expectativa general es que se logre controlar la inflaci\u00f3n, aunque el panorama se percibe complejo y sin soluciones inmediatas.