Jujuy al d\u00eda \u00ae - Ayer, se llev\u00f3 a cabo una importante reuni\u00f3n en la Central de Polic\u00eda, organizada por el jefe de la polic\u00eda, Crio. Gral. Lic. Milton S\u00e1nchez, con el objetivo de reforzar la seguridad en toda la provincia. En el encuentro, el subjefe de la polic\u00eda, Comisario General Joaqu\u00edn Carrillo, analiz\u00f3 los puntos claves para mejorar el servicio a la comunidad. Se coordinaron nuevas estrategias y se optimizaron los recursos para garantizar una mayor presencia policial en las calles y mejorar la respuesta ante cualquier emergencia. Participaron de este encuentro Jefes de Unidades Regionales y directores de \u00e1reas clave como Operaciones Policiales, Apoyo T\u00e1ctico y Seguridad Vial.