Jujuy: policías hallaron a un hombre desvanecido en la calle, había sufrido un ACV

Jujuy al día ® – En la madrugada de ayer, viernes 29 de agosto, quedó marcada por un episodio que obligó a un rápido accionar policial. A las 03:10, en el Puente San Martín, personal que realizaba recorridos preventivos detectó a un hombre tirado en la vía pública, aparentemente inconsciente.

Al acercarse para constatar su estado, los uniformados verificaron que el masculino presentaba signos de descompensación. Según los primeros informes médicos, la persona habría sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) en plena vía pública.

De inmediato se activaron los protocolos de emergencia, solicitando la presencia del SAME, que trasladó al afectado hacia un centro asistencial. La policía inició las actuaciones de prevención correspondientes para identificar al hombre.