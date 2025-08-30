Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El Servicio Meteorol\u00f3gico Nacional (SMN) emiti\u00f3 una alerta amarilla por intensos vientos que afectar\u00e1n diferentes sectores de la provincia a partir de este s\u00e1bado 30. Las zonas alcanzadas son la Puna de Susques, Cordillera de Cochinoca, Cordillera de Rinconada, Cordillera de Santa Catalina y Cordillera de Susques, donde se prev\u00e9n r\u00e1fagas que podr\u00edan superar los 100 km\/h en sectores altos. El informe se\u00f1ala que, en el resto del \u00e1rea, los vientos ser\u00e1n del sector sur con intensidades de 35 a 50 km\/h y r\u00e1fagas que podr\u00edan llegar a 80 km\/h. Ante esta situaci\u00f3n, las autoridades recomiendan: Evitar actividades al aire libre. Asegurar objetos que puedan volarse. Mantenerse informado a trav\u00e9s de los canales oficiales. Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y tel\u00e9fono. El fen\u00f3meno podr\u00eda generar complicaciones en la circulaci\u00f3n vehicular y en la vida cotidiana de las comunidades pune\u00f1as, por lo que se insiste en tomar todas las precauciones necesarias.