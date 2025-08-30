Una vecina denunci\u00f3 que perros sueltos habr\u00edan provocado la matanza Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Una mujer residente de la ciudad de Tilcara denunci\u00f3 que a primera hora de la ma\u00f1ana del mi\u00e9rcoles, al dirigirse a su corral, descubri\u00f3 que 11 gansos y 8 gallinas hab\u00edan sido decapitados. La escena impact\u00f3 no solo a la propietaria, sino tambi\u00e9n a los vecinos, que r\u00e1pidamente brindaron testimonios a la polic\u00eda. Una mujer afirm\u00f3 haber visto en las primeras horas del d\u00eda a un perro grande, similar a un pastor alem\u00e1n, que corr\u00eda sin correa hacia las viviendas. Otra vecina asegur\u00f3 haber notado la presencia de tres perros en la zona, entre ellos el mencionado anteriormente, que se dirig\u00edan hacia la casa de otra mujer. La polic\u00eda tom\u00f3 intervenci\u00f3n e inici\u00f3 un acta preventiva, mientras los damnificados exigen que se tomen medidas para evitar que estos hechos vuelvan a repetirse.