La v\u00edctima fue interceptada cuando se encontraba en su veh\u00edculo; los delincuentes lo golpearon y huyeron con pertenencias Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Un vecino de nuestra capital sufri\u00f3 un violento asalto en el barrio San Guillermo. El hecho ocurri\u00f3 cerca de las 00:15, cuando estacion\u00f3 su veh\u00edculo Volkswagen en la intersecci\u00f3n de Caballer\u00eda Gaucha y Miserere. Seg\u00fan fuentes consultadas por nuestro medio, cuando el protagonista descendi\u00f3 del rodado para orinar y trab\u00f3 las puertas, fue sorprendido por dos sujetos que se le acercaron de manera intimidante. Uno portaba un cuchillo y el otro sosten\u00eda piedras en la mano. Ante la imposibilidad de abrir el veh\u00edculo, el delincuente que llevaba las piedras rompi\u00f3 el vidrio delantero del lado del conductor. En ese momento comenz\u00f3 un forcejeo con ambos agresores, durante el cual la v\u00edctima recibi\u00f3 golpes en distintas partes del cuerpo. Finalmente, los delincuentes lograron sustraerle su tel\u00e9fono celular y tarjetas personales antes de huir del lugar. El hecho fue denunciado en la Seccional 31, que inici\u00f3 actuaciones para identificar a los responsables.