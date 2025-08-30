La menor fue sorprendida por dos hombres en moto que la derribaron y le robaron el celular; termin\u00f3 tendida en el asfalto. Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 En Palpal\u00e1, una adolescente de 16 a\u00f1os fue v\u00edctima de un robo mientras conduc\u00eda el motoveh\u00edculo de su madre y la derribaron. El hecho ocurri\u00f3 alrededor de las 12:30, en la zona de Mina Tincalayu, barrio Santa B\u00e1rbara A. La menor circulaba por el sector cuando dos hombres a bordo de otra motocicleta la sorprendieron y le arrebataron su tel\u00e9fono celular. El ataque fue tan brusco que la adolescente fue derribada por los motochorros y cay\u00f3 pesadamente sobre la cinta asf\u00e1ltica, quedando debajo de la motocicleta. Vecinos y transe\u00fantes asistieron a la v\u00edctima, mientras se daba aviso inmediato a la polic\u00eda. El padre de la menor, radic\u00f3 la denuncia en sede policial, detallando lo ocurrido y aportando datos sobre los posibles agresores. La v\u00edctima sufri\u00f3 lesiones a ra\u00edz de la ca\u00edda, aunque se encuentra fuera de peligro.