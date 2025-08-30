Dos camiones chocaron en una ruta cordobesa: uno de los choferes es de Jujuy

Jujuy al día ® – Un siniestro vial ocurrió el jueves alrededor de las 3:30 de la madrugada en la ruta nacional 157, a unos 700 metros del puesto fronterizo Los Mistoles, provincia de Córdoba. El choque involucró a dos camiones de gran porte, provocando importantes daños materiales y la inmediata intervención de personal policial y sanitario.

De acuerdo al informe de la Unidad Regional Sur, el primer vehículo implicado fue un Scania con acoplado, cargado con vidrio reciclado, conducido por un hombre de 43 años domiciliado en la ciudad de Perico, Jujuy.

El segundo rodado, también un Scania con acoplado, trasladaba frutas y era guiado por un hombre de 40 años oriundo de Córdoba Capital.

El impacto obligó a desplegar un operativo de emergencia en la zona. Intervinieron agentes de la comisaría de Taco Ralo y del destacamento de Los Mistoles, bajo la supervisión de la comisario Mónica Sotelo y el oficial principal Marcelo Salas, quienes dispusieron el resguardo del área para garantizar la seguridad vial y evitar nuevos incidentes.

Uno de los conductores debió ser trasladado en ambulancia al Hospital de La Madrid, donde permaneció en observación. Según el reporte médico posterior, se encontraba fuera de peligro y sin lesiones graves, por lo que sería dado de alta en las próximas horas. El otro chofer no necesitó atención médica.

Las actuaciones quedaron a cargo de la unidad policial competente, que continuará con las pericias correspondientes para determinar las causas que originaron la colisión.