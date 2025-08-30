La Administraci\u00f3n Nacional de la Seguridad Social difundi\u00f3 el cronograma de pagos y los montos actualizados para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones Jujuy al d\u00eda \u00ae - La Administraci\u00f3n Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundi\u00f3 el calendario oficial de pagos de septiembre 2025. Incluye las fechas de cobro para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, junto con los montos actualizados tras el \u00faltimo ajuste por inflaci\u00f3n. El haber m\u00ednimo se ubic\u00f3 en $320.277,18, mientras que la jubilaci\u00f3n m\u00e1xima se fij\u00f3 en $2.155.162,17. Adem\u00e1s, el organismo confirm\u00f3 que continuar\u00e1 vigente el bono extraordinario de $70.000, que se suma a los haberes m\u00e1s bajos. De este modo, la jubilaci\u00f3n m\u00ednima alcanzar\u00e1 $390.277,18 en septiembre. En el caso de la Pensi\u00f3n Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto ascendi\u00f3 a $256.221,74, al que se a\u00f1ade el bono, totalizando $326.221,74. Las Pensiones No Contributivas (PNC) se ubicaron en $224.194,02, cifra que con el bono llegar\u00e1 a $294.194,02. Jubilaciones y pensiones que no superen el haber m\u00ednimo Los titulares cuyos haberes no superen la jubilaci\u00f3n m\u00ednima cobrar\u00e1n seg\u00fan la terminaci\u00f3n de su documento: Documentos terminados en 0: 8 de septiembre Documentos terminados en 1: 9 de septiembre Documentos terminados en 2: 10 de septiembre Documentos terminados en 3: 11 de septiembre Documentos terminados en 4: 12 de septiembre Documentos terminados en 5: 15 de septiembre Documentos terminados en 6: 16 de septiembre Documentos terminados en 7: 17 de septiembre Documentos terminados en 8: 18 de septiembre Documentos terminados en 9: 19 de septiembre Los beneficiarios podr\u00e1n consultar el recibo de haberes en la plataforma Mi ANSES a partir del inicio del calendario. Jubilaciones y pensiones que superen el haber m\u00ednimo Los jubilados y pensionados que perciban haberes superiores al m\u00ednimo tendr\u00e1n las siguientes fechas de cobro: Documentos terminados en 0 y 1: 22 de septiembre Documentos terminados en 2 y 3: 23 de septiembre Documentos terminados en 4 y 5: 24 de septiembre Documentos terminados en 6 y 7: 25 de septiembre Documentos terminados en 8 y 9: 26 de septiembre Asignaci\u00f3n Universal por Hijo y Asignaci\u00f3n Familiar por Hijo Los titulares de la Asignaci\u00f3n Universal por Hijo (AUH) y la Asignaci\u00f3n Familiar por Hijo cobrar\u00e1n en las siguientes fechas: Documentos terminados en 0: 8 de septiembre Documentos terminados en 1: 9 de septiembre Documentos terminados en 2: 10 de septiembre Documentos terminados en 3: 11 de septiembre Documentos terminados en 4: 12 de septiembre Documentos terminados en 5: 15 de septiembre Documentos terminados en 6: 16 de septiembre Documentos terminados en 7: 17 de septiembre Documentos terminados en 8: 18 de septiembre Documentos terminados en 9: 19 de septiembre Asignaci\u00f3n por Embarazo Los pagos de la Asignaci\u00f3n por Embarazo se organizaron de la siguiente manera: Documentos terminados en 0: 10 de septiembre Documentos terminados en 1: 11 de septiembre Documentos terminados en 2: 12 de septiembre Documentos terminados en 3: 15 de septiembre Documentos terminados en 4: 16 de septiembre Documentos terminados en 5: 17 de septiembre Documentos terminados en 6: 18 de septiembre Documentos terminados en 7: 19 de septiembre Documentos terminados en 8: 22 de septiembre Documentos terminados en 9: 23 de septiembre Asignaci\u00f3n por Prenatal y Asignaci\u00f3n por Maternidad El calendario de septiembre establece las siguientes fechas: Documentos terminados en 0 y 1: 10 de septiembre Documentos terminados en 2 y 3: 11 de septiembre Documentos terminados en 4 y 5: 12 de septiembre Documentos terminados en 6 y 7: 15 de septiembre Documentos terminados en 8 y 9: 16 de septiembre La Asignaci\u00f3n por Maternidad se acredita el primer d\u00eda del calendario para todas las terminaciones de DNI. Asignaciones de pago \u00fanico Las asignaciones de pago \u00fanico por matrimonio, adopci\u00f3n y nacimiento se abonar\u00e1n de la siguiente manera: Primera quincena: del 9 de septiembre al 10 de octubre Segunda quincena: del 19 de septiembre al 10 de octubre La AUH y la Asignaci\u00f3n La AUH y la Asignaci\u00f3n Familiar por Hijo tendr\u00e1n pagos entre el 8 y el 19 de septiembre (NA) Pensiones No Contributivas El calendario de pagos de PNC se organiz\u00f3 as\u00ed: Documentos terminados en 0 y 1: 8 de septiembre Documentos terminados en 2 y 3: 9 de septiembre Documentos terminados en 4 y 5: 10 de septiembre Documentos terminados en 6 y 7: 11 de septiembre Documentos terminados en 8 y 9: 12 de septiembre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Para las asignaciones familiares de PNC, el pago estar\u00e1 disponible del 8 de septiembre al 10 de octubre, sin distinci\u00f3n por terminaci\u00f3n de DNI. Prestaci\u00f3n por Desempleo Los titulares del Plan 1 de Desempleo cobrar\u00e1n en las siguientes fechas: Documentos terminados en 0 y 1: 19 de septiembre Documentos terminados en 2 y 3: 22 de septiembre Documentos terminados en 4 y 5: 23 de septiembre Documentos terminados en 6 y 7: 24 de septiembre Documentos terminados en 8 y 9: 25 de septiembre En tanto, el Plan 2 de Desempleo se abonar\u00e1 entre el 3 y el 10 de septiembre para todas las terminaciones de DNI. Montos de referencia Jubilaci\u00f3n m\u00ednima: $320.277,18 Jubilaci\u00f3n m\u00e1xima: $2.155.162,17 Bono extraordinario: $70.000 Jubilaci\u00f3n m\u00ednima con bono: $390.277,18 PUAM con bono: $326.221,74 PNC con bono: $294.194,02 Estos montos ya incorporaron el \u00faltimo ajuste por inflaci\u00f3n correspondiente a septiembre. Fuente