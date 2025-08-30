Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 En La Mendieta, Maimar\u00e1, Humahuaca y Catua el equipo brind\u00f3 atenci\u00f3n personalizada, asesoramiento t\u00e9cnico y acompa\u00f1amiento en la tramitaci\u00f3n de beneficios y programas espec\u00edficos. El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Desarrollo Integral y la Direcci\u00f3n Provincial de Inclusi\u00f3n de Personas con Discapacidad, contin\u00faa acercando la Oficina de Gesti\u00f3n y Asesoramiento a distintas localidades de la provincia, garantizando el acceso a derechos y la inclusi\u00f3n de las personas con discapacidad y sus familias. En esta oportunidad, el operativo territorial se desarroll\u00f3 en La Mendieta, Maimar\u00e1, Humahuaca y Catua, donde los equipos brindaron atenci\u00f3n personalizada, asesoramiento t\u00e9cnico y acompa\u00f1amiento en la tramitaci\u00f3n de beneficios y programas espec\u00edficos. Durante las jornadas, los equipos trabajaron junto a los gobiernos locales para facilitar: Asesoramiento para la obtenci\u00f3n y renovaci\u00f3n del Certificado \u00danico de Discapacidad (CUD). Orientaci\u00f3n sobre accesibilidad y prestaciones sociales. Informaci\u00f3n sobre programas provinciales y nacionales vigentes. Espacios de escucha y contenci\u00f3n. Estas acciones forman parte de la pol\u00edtica p\u00fablica de descentralizaci\u00f3n impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano, que busca llegar a cada rinc\u00f3n de Jujuy con un Estado presente, inclusivo y cercano, promoviendo la eliminaci\u00f3n de barreras y la construcci\u00f3n de una sociedad m\u00e1s justa. El operativo cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de referentes de los municipios y comisiones municipales, quienes destacaron la importancia de esta articulaci\u00f3n para fortalecer las respuestas locales.