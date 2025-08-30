Modifican los horarios de los desfiles en Ciudad Cultural Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Se confirm\u00f3 el cronograma oficial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), que se desarrollar\u00e1 durante septiembre en Jujuy. La agenda incluye elecciones, congresos, exposiciones y el tradicional desfile de carrozas, aunque este a\u00f1o se destacan modificaciones en los horarios de las principales jornadas. Los desfiles simples de carrozas, iniciar\u00e1n a las 20 horas, tanto para el Grupo A como para el Grupo B, los d\u00edas jueves 18, viernes 19, martes 23 y mi\u00e9rcoles 24. En tanto, los desfiles dobles, programados para el s\u00e1bado 20 y el jueves 25, se adelantan a las 18 horas. Desde la organizaci\u00f3n explicaron que esta reprogramaci\u00f3n busca mejorar la experiencia de los espectadores y garantizar mayor comodidad para las familias que asisten al evento. La agenda de la FNE 2025 tambi\u00e9n incluye: Pintada estudiantil: s\u00e1bado 13, desde las 9:30 hs en Ciudad Cultural. Elecci\u00f3n Capital: domingo 14 a las 21 hs. Bienvenida Primavera: mi\u00e9rcoles 17 a las 18 hs. Exposici\u00f3n de carrozas: domingo 21 y lunes 22, de 14 a 18 hs. Elecci\u00f3n Provincial: lunes 22 a las 20 hs. Elecci\u00f3n Nacional: viernes 26 a las 21 hs en el Estadio 23 de Agosto. Entrega de premios: s\u00e1bado 27 a las 17 hs. La Fiesta Nacional de los Estudiantes celebra este a\u00f1o su nueva edici\u00f3n, consolid\u00e1ndose como el evento cultural y juvenil m\u00e1s importante de la provincia.