Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Educaci\u00f3n de la Provincia finaliz\u00f3 la aplicaci\u00f3n del Programa Internacional de Evaluaci\u00f3n de Estudiantes (PISA 2025), que se desarroll\u00f3 los d\u00edas 26, 27 y 28 de agosto en distintas instituciones educativas de la jurisdicci\u00f3n. La evaluaci\u00f3n se centr\u00f3 en las \u00e1reas de Matem\u00e1tica, Lectura, Ciencias y \u201cAprendizaje en el mundo digital\u201d, con especial \u00e9nfasis en Ciencias en esta edici\u00f3n. El operativo se llev\u00f3 adelante de manera ordenada y con una destacada predisposici\u00f3n de las escuelas participantes, que recibieron al equipo t\u00e9cnico y acompa\u00f1aron activamente a los estudiantes seleccionados. En total, unos 210 estudiantes de 15 a\u00f1os, pertenecientes a escuelas de diferentes regiones y elegidos aleatoriamente por el sistema del programa, respondieron la prueba en formato digital. Desde la Secretar\u00eda de Planeamiento Estrat\u00e9gico se destac\u00f3 el trabajo de la Direcci\u00f3n de Planeamiento, Informaci\u00f3n y Evaluaci\u00f3n Educativa, responsable de la coordinaci\u00f3n provincial de la evaluaci\u00f3n. La organizaci\u00f3n estuvo a cargo de los referentes jurisdiccionales del \u00c1rea de Evaluaci\u00f3n Educativa, quienes planificaron con dedicaci\u00f3n cada instancia, coordinando la log\u00edstica, la designaci\u00f3n de aplicadores, revisores t\u00e9cnicos y perfiles t\u00e9cnicos, y la preparaci\u00f3n de los equipos de trabajo. En las semanas previas, se realizaron revisiones de conectividad en todas las instituciones para asegurar las condiciones t\u00e9cnicas necesarias. Adem\u00e1s, desde el mes de junio los coordinadores de escuela participaron en capacitaciones en la ciudad de Buenos Aires, a las que se sumaron luego instancias virtuales destinadas a aplicadores, revisores t\u00e9cnicos y perfiles t\u00e9cnicos. Este trabajo en red permiti\u00f3 que, durante los tres d\u00edas de implementaci\u00f3n, cada escuela contar\u00e1 con equipos preparados y comprometidos para acompa\u00f1ar a los estudiantes. El acompa\u00f1amiento de las familias y la labor de los docentes sensibilizadores tambi\u00e9n fueron fundamentales para generar confianza y motivaci\u00f3n en los j\u00f3venes, convirtiendo a cada instituci\u00f3n en un espacio de encuentro donde se valor\u00f3 la participaci\u00f3n estudiantil y se fortaleci\u00f3 el sentido de comunidad educativa. Las escuelas participantes fueron: Escuela Secundaria Rural N\u00b0 2 \u2013 Vizcarra; Escuela Provincial Agrot\u00e9cnica N\u00b0 8; Colegio Secundario N\u00b0 14; Colegio Secundario N\u00b0 3 \u201cSan Jos\u00e9\u201d; Escuela de Minas \u201cDr. Horacio Carrizo\u201d; Colegio Privado Modelo Palpal\u00e1 y la Escuela de Comercio N\u00b0 1 \u201cProf. Jos\u00e9 Antonio Casas\u201d.La participaci\u00f3n en PISA tiene un valor estrat\u00e9gico para los sistemas educativos, ya que permite comparar el desempe\u00f1o de los estudiantes en un contexto internacional, identificar fortalezas y debilidades a nivel nacional y orientar pol\u00edticas p\u00fablicas basadas en evidencia. En esta edici\u00f3n, adem\u00e1s, se incorpor\u00f3 un enfoque innovador con la evaluaci\u00f3n del aprendizaje en el mundo digital, que mide c\u00f3mo los estudiantes utilizan la tecnolog\u00eda y se adaptan a entornos digitales cambiantes, aportando informaci\u00f3n clave para enfrentar los desaf\u00edos educativos del siglo XXI.