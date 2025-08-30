Una se\u00f1al evidente es revisar la secci\u00f3n de \u2018Dispositivos vinculados\u2018 en la aplicaci\u00f3n m\u00f3vil: si encuentras un dispositivo desconocido, podr\u00eda significar que otra persona tiene acceso a tu cuenta Jujuy al d\u00eda \u00ae - Un WhatsApp clonado representa un serio riesgo para la seguridad de tus datos personales y de tu dispositivo. Una de las se\u00f1ales m\u00e1s claras aparece al revisar la secci\u00f3n de \u2018Dispositivos vinculados\u2018 en la aplicaci\u00f3n m\u00f3vil: si detectas un equipo que no reconoces, es posible que alguien m\u00e1s tenga acceso a tu cuenta. \u201cSi encuentras un dispositivo desconocido o sospechoso, significa que otra persona podr\u00eda estar utilizando tu cuenta\u201d, advierte Airdroid, una plataforma especializada en control parental. Qu\u00e9 otras se\u00f1ales alerta indican que una cuenta de WhatsApp ha sido clonada Otras se\u00f1ales que debes tener en cuenta para saber si tu cuenta de WhatsApp ha sido clonada son: Ver la \u00faltima conexi\u00f3n del dispositivo. En la secci\u00f3n de \u2018Dispositivos vinculados\u2018, WhatsApp indica la fecha y la hora de la \u00faltima actividad de cada equipo conectado. Si detectas un acceso reciente desde un dispositivo que no autorizaste, podr\u00eda ser una se\u00f1al de que tu cuenta fue vulnerada. Actividad desconocida. Otra posible se\u00f1al de clonaci\u00f3n en WhatsApp es detectar movimientos extra\u00f1os, como mensajes o fotos enviados sin tu consentimiento, modificaciones inesperadas en tu foto de perfil o la aparici\u00f3n en grupos a los que nunca te uniste. Si notas alteraciones de este tipo, es probable que tu cuenta haya sido comprometida y que alguien m\u00e1s la est\u00e9 manipulando. Notificaciones de seguridad. Una de las formas m\u00e1s eficaces de detectar si tu WhatsApp ha sido clonado es a trav\u00e9s de las notificaciones de seguridad. La aplicaci\u00f3n env\u00eda alertas cuando un contacto registra nuevamente su n\u00famero o modifica la clave de cifrado. Si recibes este tipo de avisos de manera repetida y sin una raz\u00f3n clara, puede ser una se\u00f1al de que alguien est\u00e1 intentando acceder a tu cuenta. Rendimiento o uso de datos anormal del tel\u00e9fono. Si percibes un consumo inusual de bater\u00eda o de datos m\u00f3viles, podr\u00eda deberse a una actividad extra\u00f1a en tu dispositivo. Este comportamiento suele ser un indicio de la presencia de un virus o malware, tal como ocurre en las computadoras. Aunque identificarlo con certeza puede resultar dif\u00edcil, considerar esta se\u00f1al junto con otras pistas puede ayudarte a obtener una conclusi\u00f3n m\u00e1s clara al momento de determinar si tu WhatsApp ha sido intervenido. WhatsApp se desconecta repentinamente. Si de forma inesperada WhatsApp se desconecta o recibes un aviso para volver a verificar tu n\u00famero, puede significar que alguien est\u00e1 intentando activar tu cuenta en otro dispositivo. Esta suele ser una de las se\u00f1ales m\u00e1s graves, ya que indica que otra persona probablemente consigui\u00f3 acceder a tu WhatsApp y abrirlo en un equipo diferente. Comentarios de tus contactos. En ocasiones, tus propios contactos pueden advertirte que est\u00e1n recibiendo mensajes inusuales desde tu cuenta o notar modificaciones en tu perfil. Es importante estar atento a estas alertas y comprobar si coinciden con las dem\u00e1s se\u00f1ales mencionadas. C\u00f3mo proteger mi cuenta de WhatsApp de que sea clonada Proteger tu cuenta de WhatsApp frente a intentos de clonaci\u00f3n es fundamental para resguardar tu informaci\u00f3n personal y mantener la seguridad de tu dispositivo. Una de las primeras medidas que debes tomar es activar la verificaci\u00f3n en dos pasos, que a\u00f1ade una capa extra de seguridad solicitando un PIN adicional cada vez que se intente registrar tu n\u00famero en otro tel\u00e9fono. Es importante mantener actualizado el sistema operativo y la aplicaci\u00f3n de WhatsApp, ya que las actualizaciones incluyen parches de seguridad que corrigen vulnerabilidades. Adem\u00e1s, evita conectarte a redes WiFi p\u00fablicas sin protecci\u00f3n, ya que pueden ser utilizadas por ciberdelincuentes para interceptar tus datos. Revisa con frecuencia la secci\u00f3n de dispositivos vinculados dentro de la aplicaci\u00f3n. Si detectas un acceso que no reconoces, ci\u00e9rralo de inmediato. Igualmente, presta atenci\u00f3n a notificaciones sospechosas, como mensajes que solicitan verificar tu n\u00famero nuevamente, ya que podr\u00edan indicar que alguien intenta activar tu cuenta en otro equipo.No compartas nunca tu c\u00f3digo de verificaci\u00f3n de seis d\u00edgitos con terceros, incluso si parece un mensaje oficial.