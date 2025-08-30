El deterioro de las condiciones econ\u00f3micas y los esc\u00e1ndalos de corrupci\u00f3n empiezan a hacer mella aun entre los m\u00e1s fieles Jujuy al d\u00eda \u00ae - \u201cTanto en mis recorridas, como en los mensajes en redes y en las reuniones con distintos sectores se expresa un malestar como nunca antes con esta gesti\u00f3n nacional\u201d, dec\u00eda, con preocupaci\u00f3n, un funcionario de una provincia aliada al Gobierno, que en octubre pone en juego tres senadores. El deterioro de las condiciones econ\u00f3micas y los esc\u00e1ndalos de corrupci\u00f3n empiezan a hacer mella aun entre los m\u00e1s fieles. Algo similar recogen los barones del conurbano. En las encuestas que realizan en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires de cara a la elecci\u00f3n del 7 de septiembre reconocen que la imagen presidencial viene en ca\u00edda, al menos hace tres meses. Entre los m\u00e1s humildes, explica un hombre que lleva a\u00f1os administrando un territorio, los recortes en discapacidad y las sospechas de corrupci\u00f3n en el manejo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) no pasaron inadvertidos. \u201cEl problema es que ambas cosas lo dejan a Milei como un hombre malo\u201d, describe. En el Gobierno acusan el golpe. Algunas encuestas preliminares que manejan en el oficialismo muestran que al affaire Spagnuolo podr\u00eda estar rest\u00e1ndole a La Libertad Avanza al menos cinco puntos de cara a la elecci\u00f3n de octubre. Para consultores privados podr\u00eda ser a\u00fan m\u00e1s. Cualquiera sea el caso, lo cierto es que la noticia no es buena para una administraci\u00f3n que, en p\u00fablico y en privado, considera que una eventual victoria electoral ser\u00e1 la soluci\u00f3n para todos sus males. Existe un riesgo creciente de que esa promesa termine siendo una simple expresi\u00f3n de deseo. La lectura del mercado financiero definitivamente no es optimista. Al menos, el comportamiento del \u00edndice S&P Merval, el indicador l\u00edder de la Bolsa porte\u00f1a, no permite ilusionarse tanto. El Merval tuvo una variaci\u00f3n positiva el mes previo en 12 de las 15 elecciones que se dieron entre 2009 y 2023. Las mayores subas previas a una elecci\u00f3n se dieron en 2009, antes de que el empresario Francisco De Narv\u00e1ez ganara en la provincia de Buenos Aires; para las PASO de 2013, cuando Sergio Massa, entonces opositor al kirchnerismo, arras\u00f3 en territorio bonaerense, y antes de las primarias de 2023, cuando Milei se posicion\u00f3 como el candidato con m\u00e1s chances. En contrapartida, las tres veces que el mercado cay\u00f3 el mes previo a una elecci\u00f3n fueron antes de la PASO y en las generales de 2011, elecci\u00f3n que Cristina Kirchner gan\u00f3 con el 54% de los votos, y previo a la primaria de 2019, cuando Alberto Fern\u00e1ndez arras\u00f3 frente a Mauricio Macri. Este agosto, el indicador burs\u00e1til l\u00edder acumula una ca\u00edda de m\u00e1s del 13%. Podr\u00eda finalmente ser la excepci\u00f3n a la regla, pero es una muestra m\u00e1s de que los inversores, como los encuestadores, empiezan a oler cierta debilidad en el oficialismo. Ante la duda, mejor miran de afuera. Y es que los esc\u00e1ndalos de corrupci\u00f3n llegan justo en un momento en el que el ajuste pareciera finalmente agobiar a la poblaci\u00f3n. Seg\u00fan una encuesta difundida en las \u00faltimas horas por Atlas Intel-Bloomberg, la figura de Milei ten\u00eda en agosto una desaprobaci\u00f3n del 51,1%, contra el 47,8% de julio. Es el valor m\u00e1s alto en toda su gesti\u00f3n. En paralelo, se\u00f1ala, la confianza al consumidor cay\u00f3 en un solo mes casi 10 puntos. Son n\u00fameros que f\u00e1cilmente encuentran correlato en la econom\u00eda real. La mora entre las familias endeudadas en el sistema financiero, apunta en un informe Pablo Curat, exdirector del Banco Central y especialista en bancos, promedi\u00f3 en agosto el 8,1%, un ratio superior al de los m\u00e1ximos de 2019. Pero fuera del sistema financiero formal, la mora es m\u00e1s elevada. Entre las tarjetas no bancarias, la mora alcanza a casi 3 de cada 10 cr\u00e9ditos. \u201cPor ahora, la mayor\u00eda responde a que a la gente no le alcanza la plata, no tanto a que no tiene empleo\u201d, dice Curat. \u201cNosotros creemos que esta suba de tasas va a ser transitoria, porque las elecciones ser\u00e1n muy favorables para LLA\u201d, escribi\u00f3 en \u201cX\u201d esta semana el ministro Luis Caputo. Las tasas reales en pesos \u2013descontada la inflaci\u00f3n\u2013 rondaron esta semana el 40% anual. No hay actividad que resista demasiado semejante costo del capital. Pero Econom\u00eda deja en claro que prefiere no arriegarse a que haya pesos en el mercado que puedan correr hacia el d\u00f3lar. En un a\u00f1o electoral, en la Argentina primero viene el d\u00f3lar; despu\u00e9s, todas las dem\u00e1s variables. De hecho, para conseguir que los bancos participaran en la licitaci\u00f3n de bonos del mi\u00e9rcoles a precios por debajo de los del mercado, los defensores del liberalismo no tuvieron reparos en hacer llamados persuasorios entre los bancos m\u00e1s grandes. El director del Banco Central, Federico Furiase, y Felipe N\u00fa\u00f1ez, en los papeles director del BICE pero en la pr\u00e1ctica comunicador estrella del equipo econ\u00f3mico, fueron los encargados de transmitir el mensaje. D\u00edas antes, ya hab\u00edan definido la cuarta suba de encajes en 40 d\u00edas. La aspiradora de pesos, implacable. \u201cPareciera ser que los encajes integrables con t\u00edtulos suben lo que haga falta para que el Ministerio de Econom\u00eda pueda renovar los vencimientos, al menos hasta las elecciones\u201d, eval\u00faa la consultora 1816. Dado que entre septiembre y octubre hay vencimientos por $21 billones, de los cuales algo m\u00e1s de la mitad est\u00e1 en poder de los bancos, la consultora cree que el Gobierno podr\u00eda subir otros 10 puntos los encajes para forzar el roll-over (refinanciaci\u00f3n) de los bancos. \u201cDe ser as\u00ed \u2013especula 1816\u2013 llegar\u00edamos a las elecciones nacionales con encajes por encima del 60%, algo in\u00e9dito desde los primeros a\u00f1os de Menem\u201d. Los bancos m\u00e1s grandes suelen tener espalda para navegar mejor en aguas turbulentas. Las entidades chicas o especializadas son las que m\u00e1s est\u00e1n sufriendo el apret\u00f3n monetario del Banco Central. Este jueves, a pedido de la Asociaci\u00f3n de Bancos Especializados (ABE), el Banco Central recibi\u00f3 a algunos de ellos. \u201cHay preocupaci\u00f3n, se les pidi\u00f3 flexibilizar la norma de encajes, que dejen integrar los encajes con bonos\u201d, confiaron. La econom\u00eda sigue dando se\u00f1ales de desaceleraci\u00f3n. En julio, seg\u00fan el indicador de la consultora Orlando Ferreres, la actividad se contrajo 1% contra junio. El \u00edndice suele adelantar los n\u00fameros que luego muestra el Indec. En los chats empresarios, el nerviosismo es evidente. Los grupos de Whatsapp que otrora bregaban por una dolarizaci\u00f3n est\u00e1n m\u00e1s activos que nunca. Las tres anclas de las que tanto se jact\u00f3 el Gobierno hasta ahora no parecieran ser suficientes para garantizarles a los inversores una estabilidad de mediano plazo. Muchos de ellos hacen malabares para mantener sus compa\u00f1\u00edas funcionando, sin trastabillar. \u201cHay un nivel de frustraci\u00f3n y preocupaci\u00f3n muy grande, a todo nivel de empresariado. Est\u00e1 muy complicada la mano\u201d, admite un empresario, que suele estar muy activo. \u201cTodav\u00eda se banca, pero por el terror de lo que a\u00fan hay del otro lado\u201d, desliza. El impacto que tendr\u00e1 la contracci\u00f3n del cr\u00e9dito es incuestionable. Hern\u00e1n Finkelstein, CEO de Pareto, una empresa dedicada a pr\u00e9stamos al consumo, estima que, pese al escaso nivel de dep\u00f3sitos con respecto al PBI, entre julio de 2024 y junio pasado, el sistema financiero inyect\u00f3 al sector privado financiamiento por unos US$1500 millones mensuales. Esto, explica, se cort\u00f3 en julio, cuando el Gobierno empez\u00f3 a restringir la liquidez de los bancos en un intento por contener la escalada del d\u00f3lar. \u201cEstas tasas de inter\u00e9s de corto plazo que vemos tan altas no tienen que ver con inflaci\u00f3n ni con riesgo cr\u00e9dito, sino con una situaci\u00f3n extrema de iliquidez. Cuando los bancos est\u00e1n necesitados de liquidez est\u00e1n dispuestos a pagar cualquier tasa para fondearse, y tambi\u00e9n pueden vender bonos para hacerse de pesos, elevando as\u00ed sus rendimientos, y haciendo m\u00e1s caro despu\u00e9s el financiamiento del Gobierno\u201d, dice. Pero aun en medio de semejante tembladeral financiero, no todos los n\u00fameros son negativos. En agosto, despu\u00e9s de un julio de rojo financiero, el Estado nacional volver\u00e1 a mostrar que sus ingresos superaron a sus gastos, incluso tras cumplir con el pago de la deuda. El ancla fiscal sigue presente. Y hay operaciones que siguen avanzando, en medio de la incertidumbre. YPF lanzó la convocatoria entre bancos de inversión para vender su participación en Metrogas. Tal como sucedió con TGS, se espera que en las próximas semanas el Estado prorrogue por 20 años la licencia de la distribuidora que tien