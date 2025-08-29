Los audios de Spagnuolo provocaron una crisis en el elenco oficial que, despu\u00e9s de las elecciones, deber\u00e1 reciclarse con un nuevo esquema de pol\u00edtica econ\u00f3mica y, en especial, con un nuevo elenco que se encargue de gestionar la pol\u00edtica Jujuy al d\u00eda \u00ae - La Libertad Avanza perdi\u00f3 durante varias semanas el control de la pol\u00edtica fiscal, su clave de b\u00f3veda, que pas\u00f3 a manos de la oposici\u00f3n en el Congreso. Tres figuras cruciales de esa fuerza, Karina Milei, Eduardo \u201cLule\u201d Menem y Mart\u00edn Menem, quedaron en el ojo de una tormenta por los misteriosos audios con la voz de quien ser\u00eda Diego Spagnuolo, un funcionario amigo del Presidente que los acusa de organizar un sistema de coimas con los fondos destinados a asistir a personas con alguna discapacidad. Sobre este tel\u00f3n de fondo, los ahorristas siguen comprando d\u00f3lares a pesar de que la tasa de inter\u00e9s en pesos supera el 100% anual, lo que equivale a un 75% real. En otras palabras: a pesar de que la tasa de inter\u00e9s amenaza con convertir la econom\u00eda real en un desierto. Dado este contexto, lo ocurrido ayer al mediod\u00eda no podr\u00eda ser m\u00e1s inquietante: la campa\u00f1a electoral qued\u00f3 contaminada por la violencia callejera, cuando Javier Milei y sus colaboradores y candidatos debieron cancelar una caravana proselitista y huir de Lomas de Zamora agredidos a piedrazos. Sobre la vida p\u00fablica se ha instalado un enorme signo de interrogaci\u00f3n que obliga a analistas e inversores a recalcular la marcha del pa\u00eds hacia las elecciones de octubre. Para ganar esos comicios el Gobierno depende cada d\u00eda m\u00e1s de la indigencia conceptual y los p\u00e9simos antecedentes que exhiben sus rivales. La p\u00e9sima experiencia que atraves\u00f3 ayer el Presidente en el coraz\u00f3n del conurbano, una regi\u00f3n que siempre le fue esquiva, fue una se\u00f1al de que la convivencia pol\u00edtica sigue hundi\u00e9ndose en la intolerancia hasta ingresar en la agresi\u00f3n f\u00edsica. Milei qued\u00f3 convertido en v\u00edctima de un clima que \u00e9l mismo contribuy\u00f3 a crear. Sus insultos, tan sistem\u00e1ticos que prometi\u00f3 suspenderlos, y las expresiones literales de odio que se proyectan desde su entorno, no justifican el repudiable ataque que se registr\u00f3 ayer. Pero, en alguna medida, lo explican. La polarizaci\u00f3n lleg\u00f3 al absurdo que qued\u00f3 expresado en una frase que pasar\u00e1 a la historia. En referencia a los kirchneristas, el Presidente dijo que \u201cest\u00e1n molestos porque les estamos afanando los choreos\u201d. La revista Barcelona se perdi\u00f3 un gran t\u00edtulo. Las confesiones atribuidas al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) siguen teniendo al gabinete en estado de estupor. Por primera vez Milei se refiri\u00f3 al tema ayer, antes de interrumpir esa marcha turbulenta, diciendo a una cronista de LN+ que todo lo que dice Spagnuolo \u201ces mentira y lo vamos a llevar a la Justicia\u201d. Dos novedades. Desmiente el contenido de esos audios, pero admite que corresponden a su antiguo amigo. Las grabaciones con la voz de Spagnuolo, que siguen apareciendo por goteo, desataron un esc\u00e1ndalo. Pero consiguieron algo m\u00e1s: llamaron la atenci\u00f3n sobre una de las operaciones m\u00e1s opacas del Estado. La compra y distribuci\u00f3n de medicamentos. A ra\u00edz de esas infidencias ahora se conocen algunas excentricidades que otorgan verosimilitud a las fechor\u00edas que narra el ex funcionario. La m\u00e1s relevante: las contrataciones de la Andis se realizaban por fuera del sistema Compra.Ar. Compra.Ar es una plataforma digital donde se gestionan y publican las contrataciones p\u00fablicas. Tiene el cometido de centralizar y transparentar licitaciones, concursos de precios y compras directas. A trav\u00e9s de esas p\u00e1ginas cualquier persona puede seguir los procesos de adquisiciones estatales desde la convocatoria hasta la adjudicaci\u00f3n. Todos los contratos de obtenci\u00f3n y log\u00edstica de medicamentos del Ministerio de Salud se cursan por Compra.Ar. Salvo los destinados a discapacitados que, hasta la aparici\u00f3n de los audios de Spagnuolo, se realizaron por medio de correos electr\u00f3nicos o documentos de papel. Es evidente, por lo tanto, que hubo una intenci\u00f3n de ocultar esos movimientos de dinero, que hacen m\u00e1s cre\u00edbles los dichos atribuidos a Spagnuolo. El Ministerio de Salud orden\u00f3 realizar una auditor\u00eda pero se encontr\u00f3 con una dificultad: la Justicia se llev\u00f3 las computadoras y casi toda la documentaci\u00f3n, para investigar si son ciertas las irregularidades de las que habl\u00f3 Spagnuolo. No es casual que la droguer\u00eda Suizo Argentina, de la familia Kovalivker, se haya convertido en el centro de atenci\u00f3n. Los audios que aparecieron ayer, en los que aparecer\u00eda tambi\u00e9n la voz de Spagnuolo grabada de manera clandestina, explican ese protagonismo. Los Kovalivker ganaron en el \u00faltimo a\u00f1o una important\u00edsima porci\u00f3n el negocio de venta y distribuci\u00f3n de medicamentos. Esta expansi\u00f3n se debi\u00f3 a que decidieron bajar los precios en alrededor del 20% respecto de sus competidores tradicionales. \u201cSe rompieron todos los acuerdos\u201d, inform\u00f3 un entendido, admitiendo que los proveedores se cartelizaban. Bajo la gesti\u00f3n del ministro Mario Lugones las contrataciones se simplificaron: de una oferta de 18 bienes y servicios, denominados \u201crenglones\u201d, se pas\u00f3 a una de cuatro, con una frecuencia de dos a\u00f1os. La \u00faltima adjudicaci\u00f3n fue por 118.000 millones de pesos, de los cuales 98.000 correspondieron a Suizo Argentina y 20.000 a Andreani. Conviene insistir: estos montos no corresponden a las compras de la Andis, que se hicieron con procedimientos herm\u00e9ticos. En el Ministerio de Salud aclaran que en lo que va del a\u00f1o los Kovalivker no cobraron una moneda. Eso s\u00ed, acumularon facturas por 3.700 millones de pesos. El Estado termina pagando lo que consumi\u00f3, que puede representar una suma inferior al monto licitado. \u00bfCu\u00e1nto tuvieron que ver los Menem en la expansi\u00f3n de Suizo Argentina? En otras palabras: \u00bfLos Kovalivker rompieron el equilibrio que exist\u00eda en el sector porque tuvieron la se\u00f1al de que se los tratar\u00eda como privilegiados, tal como afirmar\u00eda Spagnuolo en las grabaciones que trascendieron ayer? Eduardo \u201cLule\u201d Menem niega conocer a esos empresarios. Sobre todo a Johnny, que es quien est\u00e1 al frente de la droguer\u00eda. Es una aclaraci\u00f3n muy oportuna, porque estaba circulando la leyenda de que este Menem, que opera como mano derecha de Karina Milei, estar\u00eda registrado en un video al volante de una Ferrari perteneciente a ese Kovalivker. En auxilio de \u201cLule\u201d lleg\u00f3 otra habladur\u00eda. El amigo de Johnny ser\u00eda su pariente Mart\u00edn Menem, el titular de la C\u00e1mara de Diputados. La relaci\u00f3n entre ambos habr\u00eda tenido un origen azaroso. Naci\u00f3 cuando el empresario tuvo un accidente automovil\u00edstico grave en Punta del Este y recibi\u00f3 la ayuda del actual diputado Menem, que lo acompa\u00f1\u00f3 en la internaci\u00f3n en el Sanatorio Cantegril. \u00bfFue Mart\u00edn el que se pase\u00f3 con ese auto deportivo? \u00bfFue una Ferrari o una cup\u00e9 Porsche 911 GT2 RS? \u00bfEl paseo se produjo en La Isla, el lujoso barrio de Nordelta donde el opulento Kovalivker es vecino de deportistas como Mauro Icardi o \u201cexpertos en mercados regulados\u201d como Mauricio Filiberti? Estos son los chismes que hoy entretienen a \u201cla casta\u201d. \u201cLule\u201d Menem est\u00e1 inquieto. Lo intranquiliza que el oficialismo carezca de una estrategia defensiva. Y se pregunta por qu\u00e9 Manuel Adorni no da una explicaci\u00f3n que aten\u00fae el esc\u00e1ndalo. Es verdad: Adorni permanece callado. Apenas public\u00f3 un enigm\u00e1tico tuit hablando de que el verdadero juez es el paso del tiempo. Una afirmaci\u00f3n contraproducente para la ansiedad del colaborador de Karina Milei. Adorni hace bien en apretar los labios. Ya perdi\u00f3 bastante credibilidad con las desmentidas sobre las valijas de Laura Bel\u00e9n Arrieta, aquellas que no pasaron por control alguno de la Aduana. A prop\u00f3sito: \u00bfel juez Pablo Yadarola ya identific\u00f3 a qu\u00e9 n\u00famero llamaron desde el celular que Arrieta le entreg\u00f3 a una agente aduanera, tal cual aparece en un video? Volviendo a Adorni: no s\u00f3lo guard\u00f3 silencio, sino que suspendi\u00f3 su programa de streaming, destinado a hostigar al periodismo. Antes de que hable \u00e9l, el logorreico Spagnuolo le gan\u00f3 de mano.