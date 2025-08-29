La aplicaci\u00f3n de Meta incorpora una funci\u00f3n que convierte audios de cualquier duraci\u00f3n en texto de manera r\u00e1pida y gratuita; y resulta pr\u00e1ctica en conciertos o eventos multitudinarios Jujuy al d\u00eda \u00ae - Con las \u00faltimas actualizaciones de WhatsApp, ahora los usuarios cuentan con la posibilidad de activar la transcripci\u00f3n autom\u00e1tica de mensajes de voz, una funci\u00f3n que permite convertir el audio recibido en texto de manera nativa, sin la necesidad de instalar aplicaciones de terceros ni recurrir a procesos externos. Esta opci\u00f3n facilita el acceso a la informaci\u00f3n de los mensajes hablados en contextos donde no se puede escuchar audio o para usuarios que prefieren el formato escrito. La herramienta optimiza la experiencia de mensajer\u00eda y apunta a mejorar la accesibilidad. Adem\u00e1s, la transcripci\u00f3n es compatible con varios idiomas, ampliando la cobertura de usuarios en distintos pa\u00edses. C\u00f3mo se activa la transcripci\u00f3n de mensajes de voz en WhatsApp El procedimiento para habilitar esta funci\u00f3n requiere pocos pasos dentro de la aplicaci\u00f3n. El usuario debe acceder al men\u00fa principal y dirigirse a Ajustes. A continuaci\u00f3n, dentro del apartado Chats, encontrar\u00e1 la opci\u00f3n denominada Transcripciones de mensajes de voz. Este apartado permite activar o desactivar f\u00e1cilmente la funci\u00f3n seg\u00fan las necesidades del usuario, adem\u00e1s de seleccionar el idioma deseado para las transcripciones. La configuraci\u00f3n es intuitiva y est\u00e1 disponible en la mayor\u00eda de las versiones recientes de la aplicaci\u00f3n para dispositivos iOS y Android. La herramienta busca ofrecer un uso inclusivo y adaptado al ritmo digital actual, teniendo en cuenta la diversidad ling\u00fc\u00edstica de la audiencia global de la app. Qu\u00e9 hacer para transcribir un mensaje de voz en una conversaci\u00f3n de WhatsApp Cuando la funci\u00f3n ya se encuentra habilitada, la transcripci\u00f3n de un mensaje de voz espec\u00edfico se realiza autom\u00e1ticamente o manteniendo presionado el mensaje de audio dentro del chat y seleccionando la opci\u00f3n transcribir, si en los ajustes se seleccion\u00f3 que el proceso se haga manual. La aplicaci\u00f3n de Meta transforma el contenido del audio en texto al instante, mostrando el mensaje transcrito justo abajo del mensaje original. Asimismo, el sistema de transcripci\u00f3n procesa el audio de forma local en el dispositivo, lo que refuerza la privacidad y protege los datos del usuario. Esta caracter\u00edstica mantiene el historial de mensajes \u00edntegro y ordenado, permitiendo revisar el contenido en cualquier momento sin volver a escuchar el audio. Cu\u00e1les son las ventajas de transcribir mensajes de voz en WhatsApp La incorporaci\u00f3n de esta caracter\u00edstica trae beneficios para distintos perfiles de usuarios. Para quienes se encuentran en reuniones, espacios p\u00fablicos o entornos silenciosos, leer el mensaje en texto permite acceder a la informaci\u00f3n de modo discreto y r\u00e1pido. Quienes presentan dificultades auditivas o condiciones que dificultan el acceso a mensajes de voz, ahora pueden participar activamente en conversaciones grupales o individuales dentro de WhatsApp. De acuerdo con informaci\u00f3n de Meta, la informaci\u00f3n transcrita mantiene la privacidad de los contenidos, porque el procesamiento ocurre completamente sin que salgan datos del tel\u00e9fono. Qu\u00e9 l\u00edmites o requerimientos t\u00e9cnicos existen para usar la transcripci\u00f3n WhatsApp aclara que la funcionalidad puede requerir que el dispositivo cuente con una versi\u00f3n de sistema operativo reciente, tanto para Android como para iOS. Adem\u00e1s, la transcripci\u00f3n est\u00e1 disponible inicialmente para determinados idiomas, entre los que se incluyen el espa\u00f1ol, el ingl\u00e9s y el portugu\u00e9s, y se expandir\u00e1 a m\u00e1s lenguas gradualmente. En t\u00e9rminos de privacidad y almacenamiento, el procesamiento local significa que los mensajes solo se transcriben de manera segura en el dispositivo emisor o receptor. Este enfoque minimiza el riesgo de filtraciones y contribuye a resguardar la confidencialidad, una preocupaci\u00f3n creciente entre los usuarios de mensajer\u00eda instant\u00e1nea. Entre las aplicaciones pr\u00e1cticas, est\u00e1 la posibilidad de saber qu\u00e9 dice un audio en un concierto o espacios donde el ruido sea muy alto sin necesidad de escucharlo, sumado a la posibilidad de buscar fragmentos clave en conversaciones largas, facilitar la revisi\u00f3n de instrucciones o registrar mensajes importantes en contextos laborales.