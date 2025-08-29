Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Con gran fervor y devoci\u00f3n, Purmamarca celebra sus fiestas patronales en honor a Nuestra Se\u00f1ora de Santa Rosa de Lima. La festividad, que a\u00f1o tras a\u00f1o crece en participaci\u00f3n, atrae tanto a residentes locales como a visitantes de distintas partes de Jujuy, consolid\u00e1ndose como una de las celebraciones religiosas m\u00e1s importantes de la regi\u00f3n. Miguel Ch\u00e1vez, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Purmamarca, resalt\u00f3 la profunda devoci\u00f3n de la comunidad por su santa patrona. \u201cEs muy lindo ser parte de esto y transmitir a los j\u00f3venes la devoci\u00f3n", expres\u00f3. Las bandas de sikuris juegan un papel central, aportando un toque musical y cultural distintivo que enriquece la celebraci\u00f3n. La festividad tambi\u00e9n ha captado la atenci\u00f3n de turistas, quienes se suman a las honras a Santa Rosa, pidiendo especialmente por la paz en estos tiempos. Un cronograma lleno de fe y tradici\u00f3n El programa de actividades del 30 de agosto, d\u00eda principal de las celebraciones, est\u00e1 repleto de actos religiosos y comunitarios. La jornada iniciar\u00e1 con la misa de peregrinos a las 8 de la ma\u00f1ana, seguida del acto protocolar a las 9:30 en la plaza 9 de Julio, que contar\u00e1 con la presencia del intendente Humberto L\u00f3pez. La misa central se llevar\u00e1 a cabo a las 10, y a las 11 se dar\u00e1 inicio a la tradicional procesi\u00f3n por las calles del pueblo. Las actividades continuar\u00e1n con un pasaje cultural a las 13 y culminar\u00e1n con un almuerzo comunitario a las 14 en el Club Santa Rosa, un espacio para compartir y fortalecer los lazos de la comunidad.