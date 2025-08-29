Profesionales de Desarrollo Humano comparten sus experiencias a estudiantes

Jujuy al día ® – El espacio articulado con la carrera de Trabajo Social de la UNJu permitió analizar rol profesional, realidad social y abordajes en territorio.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy mediante un equipo interdisciplinario de profesionales de la Dirección General de Personas Mayores participó de las” IV Jornadas Formativas de Aproximación a los Espacios de Intervención de las Prácticas de Trabajo Social con Grupos del Año 2025” con el objetivo de compartir experiencias de trabajo y abordajes en territorio.

Las Jornadas fueron organizadas por la cátedra de Práctica de la carrera de Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, quienes invitaron al equipo de la Coordinación de Promoción de Derechos de Personas Mayores, con el objetivo de generar un espacio destinado a estudiantes de las prácticas profesionalizantes de la mencionada carrera donde se abordaron temáticas como rol de profesional, la necesidad de generar procesos de construcción teórico-práctica, que lleve a una reflexión crítica acerca de la formación y la realidad social en la que van a desenvolverse profesionalmente.