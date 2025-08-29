Jujuy al d\u00eda \u00ae - En un clima de creciente expectativa, Gimnasia y Esgrima de Jujuy se apresta a disputar un encuentro especial, cuando enfrente a Central Norte de Salta, compromiso que reaviva la rivalidad futbol\u00edstica entre juje\u00f1os y salte\u00f1os. En esta oportunidad, el choque se dar\u00e1 en un contexto extraordinario para el \u201cLobo\u201d, que busca consolidarse como protagonista de la Primera Nacional. Este domingo, no solo estar\u00e1 en juego el folklore de las tribunas y redes sociales, sino tambi\u00e9n tres puntos vitales para sostener la lucha por la punta de la tabla. Milton \u00c1lvarez, el confiable arquero de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, traz\u00f3 un balance de la temporada, asegurando que \u201ces muy buena\u201d, sin embargo advirti\u00f3: \u201cEstamos decididos a ir a m\u00e1s\u201d. \u201cEl objetivo es claro y en \u00e9l tenemos la mira puesta\u201d, sostuvo para luego resaltar que \u201ctodav\u00eda quedan seis finales\u201d. En el sprint final del \u201cLobo\u201d, aparece como desaf\u00edo inmediato el \u201cCuervo\u201d. \u201cSer\u00e1 un lindo partido para jugar, importante y distinto, ahora con nuestra gente\u201d, valor\u00f3 \u00c1lvarez. Puntualiz\u00f3 que, al margen de la rivalidad, \u201cestamos necesitando sumar de a tres para seguir peleando arriba\u201d, concepto con el que despej\u00f3 toda duda respecto de la prioridad del equipo. Continu\u00f3 se\u00f1alando, que \u201cel grupo est\u00e1 con muchas ganas\u201d y convoc\u00f3 a los hinchas a colmar este domingo las tribunas del \u201c23 de Agosto\u201d. \u201cLos necesitamos para seguir empujando el carro todos juntos\u201d, argument\u00f3 finalmente. El sentimiento reflejado por Milton es por dem\u00e1s contundente: relajar la ambici\u00f3n no es una opci\u00f3n en Gimnasia de Jujuy.