Jujuy al d\u00eda \u00ae - En el marco de la celebraci\u00f3n del D\u00eda del Abogado, la Suprema Corte de Justicia realiz\u00f3 un acto en reconocimiento a los 70 a\u00f1os de ejercicio de la abogac\u00eda ininterrumpidos del Dr. Miguel \u00c1ngel Mallagray. La ceremonia fue realizada hoy 28 de agosto de 2025, presidida por los jueces del Alto Tribunal Dres. Ekel Meyer -presidente-, Sergio Marcelo Jenefes \u2013vicepresidente-, Laura Nilda Lamas Gonz\u00e1lez, Mariano Gabriel Miranda, Mar\u00eda Eugenia Nieva y Mart\u00edn Francisco Llamas. Estuvieron presentes acompa\u00f1ando al Dr. Mallagray sus hijos, nietos, familiares y amigos; el ex gobernador de la provincia Dr. Walter Basilio Barrionuevo; los ex integrantes del Superior Tribunal de Justicia Dres. Oscar Agust\u00edn Gal\u00edndez y Sergio Eduardo Valdecantos; el Obispo de la Di\u00f3cesis de Jujuy, Cesar Daniel Fern\u00e1ndez; magistrados del Poder Judicial; la ministra de Planificaci\u00f3n Estrat\u00e9gica y Modernizaci\u00f3n Dra. Isolda Calsina; el Procurador General de la Provincia, Dr. Sebasti\u00e1n Albesa; legisladores provinciales; el Intendente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Arq. Ra\u00fal Jorge; el Presidente del Concejo Deliberante de la Capital, Dr. Lisandro Aguiar; el Secretario de Justicia de la Provincia, Dr. Javier Gronda; el Presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy, Dr. Ramiro Tiz\u00f3n; funcionarios y empleados judiciales; abogados del foro local; el Secretario General de la Asociaci\u00f3n Judicial Freddy Berdeja e invitados especiales. Al iniciar el acto se dio lectura de la Acordada n\u00ba 34\/2025 en la que la Suprema Corte de Justicia resolvi\u00f3 brindar un reconocimiento al Dr. Mallagray por su amplia trayectoria profesional. Luego, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Ekel Meyer, el Dr. Miguel \u00c1ngel Mallagray acompa\u00f1ado por sus hijos, y el presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy Dr. Ramiro Tiz\u00f3n, descubrieron una placa que lleva la leyenda \u201cUn hombre laborioso es el catecismo m\u00e1s eficiente\u201d. Seguidamente el Dr. Tiz\u00f3n entreg\u00f3 un presente al Dr. Mallagray en representaci\u00f3n de la instituci\u00f3n que preside y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia hicieron lo propio con una copia certificada de la Acordada y la r\u00e9plica de la Placa de Reconocimiento. Posteriormente se dio lectura al mensaje enviado por el gobernador de la provincia, CPN Carlos Sadir \u2013 quien fue alumno del Dr. Mallagray - y el saludo del vicegobernador Alberto Bernis. Las palabras alusivas estuvieron a cargo, en primera instancia, del ex presidente del Superior Tribunal de Justicia Dr. Oscar Galindez, quien celebr\u00f3 poder homenajear al Dr. Mallagray por su trayectoria ejemplar, dedicada en plenitud a la preservaci\u00f3n de la Justicia y al servicio inclaudicable del derecho. \u201cSon 70 a\u00f1os de compromisos renovados, de estudios perseverantes, de adaptaci\u00f3n permanente a un mundo globalizado y a un sistema legal con permanentes cambios. Son 70 a\u00f1os de un esp\u00edritu inquebrantable, de un gran protagonista de la historia judicial de Jujuy\u201d, sostuvo el Dr. Gal\u00edndez. Tambi\u00e9n tom\u00f3 la palabra el Dr. Sebasti\u00e1n Mallagray, hijo del distinguido, quien en nombre de la familia agradeci\u00f3 a su padre por \u201cdejar una profunda huella en este mundo\u201d gracias a su ejemplo como abogado, padre y esposo. Luego, el presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy Dr. Ramiro Tiz\u00f3n, destac\u00f3 que el Dr. Mallagray es un ejemplo de vocaci\u00f3n y compromiso con la justicia. \u201cSon d\u00e9cadas tambi\u00e9n de estar junto a las personas, defendiendo sus derechos, porque ser abogado no solo es conocer la ley sino dar voz y acompa\u00f1ar a las personas\u201d, subray\u00f3 el Dr. Tiz\u00f3n. Entrega a la comunidad Posteriormente, el Dr. Ekel Meyer, presidente de la Suprema Corte de Justicia agradeci\u00f3 a los presentes por el acompa\u00f1amiento en el acto, el que se realiz\u00f3 en el marco del D\u00eda del Abogado a celebrarse ma\u00f1ana 29 de agosto, y destac\u00f3 la trayectoria del Dr. Mallagray. \u201c\u00c9l ha recorrido los pasillos de estos Tribunales durante siete d\u00e9cadas y el d\u00eda de hoy su grato andar nos invita a formalizar en este acto, el valor del servicio profesional. Setenta a\u00f1os de ejercicio continuo constituyen un testimonio claro de la vigencia y fortaleza de la abogac\u00eda como instituci\u00f3n social. No se trata \u00fanicamente de un recorrido individual, sino de la expresi\u00f3n de una profesi\u00f3n que, d\u00eda a d\u00eda, devuelve a la sociedad su raz\u00f3n de ser: la b\u00fasqueda de justicia y la defensa de los derechos\u201d, expres\u00f3 el Dr. Meyer. El Dr. Meyer agreg\u00f3 que este reconocimiento tambi\u00e9n invita a reflexionar sobre el futuro, recordando que la abogac\u00eda no es s\u00f3lo una actividad t\u00e9cnica, sino que es un servicio permanente a la sociedad que se convierte en parte indispensable de la vida institucional de nuestra comunidad y es esencial en el sostenimiento del estado de derecho. \u201cEstos reconocimientos, y el que realiza en este d\u00eda el Poder Judicial, destacan que la profesi\u00f3n ejercida con probidad, buena fe y con principios de rectitud, enaltecen a la justicia, inter\u00e9s y objetivo de todos los aqu\u00ed presentes. Finalmente, quiero expresar un especial agradecimiento al Dr. Miguel \u00c1ngel Mallagray, por reafirmar nuestro compromiso colectivo con la justicia\u201d, concluy\u00f3 el presidente de la Suprema Corte de Justicia y felicit\u00f3 a los abogados presentes por celebrar ma\u00f1ana su d\u00eda. Agradecimientos Luego hizo uso de la palabra el Dr. Miguel \u00c1ngel Mallagray, quien realiz\u00f3 un repaso de su educaci\u00f3n, desde el cursado por la escuela primaria en el pueblo Ingenio Ledesma, su secundaria en el ex Colegio Nacional N\u00ba 1, hasta recibir si t\u00edtulo de abogado. En este recorrido, el homenajeado tambi\u00e9n resalt\u00f3 que form\u00f3 parte de un grupo de \u201cparroquianos\u201d que se reuni\u00f3 para lograr que en Jujuy se puede ver la televisi\u00f3n y m\u00e1s adelante tambi\u00e9n la radio, siendo hoy el \u00fanico socio fundador vivo de Radio Visi\u00f3n Jujuy, explic\u00f3. Recalc\u00f3 tambi\u00e9n que colabor\u00f3 en el funcionamiento de un sanatorio para Jujuy y destac\u00f3 que fue representante del pa\u00eds en congresos mundiales, adem\u00e1s de consultor de tres ministros y profesor hasta su retiro por problema en las cuerdas vocales. Finalmente, el Dr. Mallagray mencionó a sus ex compañeros, a sus hermanos y a sus más cercanos amigos que lo acompañaron en su trayectoria. Además, agradeció a Dios, a sus padres, a los jueces de la Suprema Corte de Justicia que impulsaron el reconocimiento, a sus maestros, abogados y a su esposa por acompañarlo a lo largo de su vida. "Gracias por haber hecho feliz a este viejo abogado del foro", dijo el Dr. Miguel Ángel Mallagray y expresó un profundo anhelo personal: "tenemos que tirar todos del carro de la República