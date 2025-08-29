Jujuy al d\u00eda \u00ae - Una gresca entre hombres en estado de ebriedad deriv\u00f3 en corridas, piedras y heridos. Todo habr\u00eda comenzado por un episodio de abuso a una mujer. La noche del martes termin\u00f3 en violencia en avenida Espa\u00f1a y San Mart\u00edn, en Monterrico, cuando un grupo de hombres comenz\u00f3 a pelear en la v\u00eda p\u00fablica. Seg\u00fan fuentes consultadas por nuestro medio, el conflicto se inici\u00f3 luego de que uno de los agresores manoseara a la pareja de un joven, lo que gener\u00f3 una pelea que r\u00e1pidamente escal\u00f3. En medio de los incidentes, varios sujetos en moto se sumaron al ataque. Tres hombres resultaron heridos y, al momento de ser entrevistados, acusaron a los otros de haberlos golpeado en grupo. La situaci\u00f3n empeor\u00f3 cuando otras personas comenzaron a levantar piedras con intenciones de arrojarlas, incluso contra el m\u00f3vil policial, lo que oblig\u00f3 a los efectivos a retirarse. Se dispuso actuaciones de oficio, relevamiento de c\u00e1maras de seguridad y la recepci\u00f3n de denuncias para avanzar con la investigaci\u00f3n.