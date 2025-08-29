Jujuy: hallaron un cadáver flotando en el canal de riego 

Jujuy al día ® – En la tarde de hoy, vecinos del barrio 25 de Mayo de Perico, alertaron a la Policía cuando vieron lo que parecía ser un cuerpo flotando en las aguas del canal de riego que atraviesa la ciudad.

El aviso se registró pasadas las 14:30, cuando varios habitantes notaron la presencia del cadáver y dieron aviso inmediato al 911. En cuestión de minutos se desplegó un fuerte operativo en la zona con la participación de efectivos policiales, unidades especiales y personal lacustre, que iniciaron un rastrillaje aguas abajo.

Alrededor de las 15:30, el cuerpo fue encontrado y retenido en el sector del cruce de la Ruta Nacional 34, a la altura del acceso a Los Lapachos.

El hallazgo generó una fuerte conmoción en la comunidad, ya que en el lapso de una semana este es el segundo cadáver encontrado dentro de un canal de riego de la zona.

Fuentes consultadas por nuestro medio señalaron que, tras la recuperación del cuerpo, se iniciaron las tareas de peritaje de rigor, mientras se aguarda la identificación de la persona y la determinación de la causa de su muerte.