Jujuy: encontraron a la ex pareja de Jurado y avanza la investigación

Jujuy al día ® – La investigación por los crímenes atribuidos a Matías Jurado, acusado de ser un presunto asesino serial en Jujuy, sumó en las últimas horas un nuevo avance con la localización de su ex pareja, quien finalmente fue entrevistada por el Ministerio Público de la Acusación.

Tras varios intentos por dar con su paradero, los fiscales lograron convocarla debido a que su testimonio se considera clave para el expediente. Su declaración busca aportar datos que permitan reconstruir los vínculos personales del imputado y sumar elementos que esclarezcan los homicidios bajo pesquisa.

En paralelo, se confirmó un hallazgo de dos perfiles de ADN que no corresponden a las víctimas, ni a familiares de Jurado, ni a las cinco personas inicialmente vinculadas al proceso. Estos rastros biológicos aún sin identificar podrían abrir la hipótesis de que existieron más personas involucradas en los hechos.

Fuentes consultadas por nuestro medio indicaron que los equipos forenses trabajan sobre muestras de laboratorio, el análisis de teléfonos celulares secuestrados, tarjetas SUBE y grabaciones de cámaras de seguridad, además de excavaciones realizadas con canes rastreadores y georradar.

Mientras tanto, la investigación continúa bajo fuerte hermetismo, con la mirada puesta en esclarecer la desaparición de tres jóvenes que aún permanecen sin ser hallados.