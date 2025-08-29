Jujuy al d\u00eda \u00ae - Ayer, concluy\u00f3 la Instancia Provincial de la Feria de Educaci\u00f3n, Arte, Ciencia y Tecnolog\u00eda 2025, realizada en el Colegio Secundario N\u00ba 59 \u201cOlga M\u00e1rquez de Ar\u00e9dez\u201d. Durante dos jornadas intensas, 95 proyectos escolares dieron vida a un espacio de creatividad, innovaci\u00f3n y trabajo colaborativo, donde estudiantes y docentes compartieron investigaciones, experiencias y aprendizajes en un clima de entusiasmo y compromiso. La directora de Promoci\u00f3n y Divulgaci\u00f3n Cient\u00edfica, Gabriela Camacho, felicit\u00f3 a cada equipo por la calidad de sus trabajos, la diversidad de tem\u00e1ticas y la dedicaci\u00f3n puesta en cada exposici\u00f3n. Por su parte, el director provincial de la Agencia de Ciencia, Tecnolog\u00eda e Innovaci\u00f3n, Luis Bono, destac\u00f3 que la Feria es un espacio \u00fanico donde se refleja la pasi\u00f3n por la investigaci\u00f3n, la ciencia y la tecnolog\u00eda en todos los niveles educativos. Al cierre del encuentro, se anunciaron los 20 proyectos seleccionados, que representar\u00e1n a Jujuy en la Instancia Nacional entre los meses de octubre y noviembre pr\u00f3ximos. Fase Matem\u00e1tica \u201cMatem\u00e1ticas ancestrales: la sabidur\u00eda de los pueblos ind\u00edgenas\u201d \u2013 Escuela Secundaria Rural N.\u00ba 4. \u201cMatem\u00e1tica que inspira: entre fractales y simetr\u00eda\u201d \u2013 Escuela N.\u00ba 473, Calilegua. \u201cDescubriendo la geometr\u00eda a trav\u00e9s de tangram y mandalas\u201d \u2013 Escuela N.\u00ba 261, Provincia de Tucum\u00e1n \u2013 Libertador General San Mart\u00edn. \u201cGeometr\u00eda que vuela\u201d \u2013 FASTA Ing. Jos\u00e9 Mar\u00eda Paz \u2013 Libertador General San Mart\u00edn. Fase Tecnolog\u00eda \u201cNada por aqu\u00ed, algo por all\u00e1: la magia de la tecnolog\u00eda de los materiales reutilizables\u201d \u2013 IES N.\u00ba 5, San Salvador de Jujuy. \u201cEl dique de Lozano\u201d \u2013 Bachillerato Provincial N.\u00ba 24, Lozano. \u201cCon mis manos\u201d \u2013 Escuela Normal Dr. Eduardo Casanova, Tilcara. \u201cEnerg\u00eda que da vida: el sol y la tecnolog\u00eda al servicio de la huerta escolar\u201d \u2013 Colegio Nuevo Horizonte N.\u00ba 1, San Salvador de Jujuy. Fase Arte \u201cArtisteando\u201d \u2013 JIN N.\u00ba 25 de la Escuela N.\u00ba 443, San Pedro de Jujuy. \u201cNaturaleza moldeable\u201d \u2013 Escuela N.\u00ba 43, Quichagua- Cochinoca. \u201cSamilantes guardianes de la cultura\u201d \u2013 Colegio Polimodal N.\u00ba 2, Abra Pampa. \u201cMakiwan Qarapi Ruwasqa: hecho a mano en cuero\u201d \u2013 Colegio Secundario N.\u00ba 44, Varas. Fase Ciencia \u201cLa patrulla de las plantas\u201d \u2013 JI N.\u00ba 1 \u201cNi\u00f1o Jes\u00fas\u201d, Fraile Pintado \u201cUn tesoro con espinas\u201d \u2013 Colegio San Jos\u00e9 Patrono, Perico. \u201cSermonilla: como s\u00edmbolo de conservaci\u00f3n\u201d \u2013 Colegio Secundario N.\u00ba 57, Caspal\u00e1. \u201cTransici\u00f3n energ\u00e9tica en Jujuy: un an\u00e1lisis interdisciplinario hacia una matriz energ\u00e9tica\u201d \u2013 IES N.\u00ba 9 \u201cJuana Azurduy\u201d, San Pedro.