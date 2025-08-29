Hotelga 2025: se presentaron las tendencias y estrategias del Turismo y la Gastronomía argentina

Jujuy al día ® – En la feria nacional más importante de hotelería y gastronomía, la provincia de Jujuy presentó los vectores estratégicos para impulsar la identidad cultural con un enfoque en el turismo y el arte culinario local.

La delegación jujeña fue encabezada por el gobernador Carlos Sadir y el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, secretario de Turismo, Diego Valdecantos, la directora de Turismo provincial, Sofía Van Balen Blanken, la directora del Ente de Promoción Turística, Melina Ainstein, secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, el Titular del Consejo Federal de Inversiones (CFI) de Jujuy, Marcelo Abraham y demás referentes del sector privado, quienes acompañaron la presentación en el espacio Paseo del Norte.

Presentación de los proyectos: Certificación de Saberes Culinarios y Circuitos Gastronómicos “Sabores con Identidad”.

Ambos proyectos son impulsados por el Gobierno de Jujuy junto a la Universidad Nacional de Jujuy, referentes como, Narda Lepes, Magui Choquevilca e instituciones comprometidas con el desarrollo turístico y cultural.

“Estos proyectos reconocen el conocimiento de nuestros profesionales gastronómicos, preservan el patrimonio gastronómico y promueven un turismo sostenible. Son modelos con proyección nacional”, destacó el Ministro Posadas. La Certificación de Saberes Culinarios busca reconocer oficialmente los conocimientos tradicionales transmitidos de generación en generación, revalorizando a cada cocinero y cocinera como parte del patrimonio vivo. Por su parte, los Circuitos Gastronómicos proponen experiencias turísticas integradas que combinan paisajes, cultura y hospitalidad, generando desarrollo equilibrado en todas las regiones a partir de productos locales y creatividad comunitaria.

Jujuy apuesta a la sostenibilidad en el marco del Plan Estratégico de Turismo 2035 La directora provincial de Turismo, María Sofía Van Balen Blanken, presentó el proyecto de Establecimientos Verdes y remarcó: “El turismo sustentable es cuidar la Pachamama y reducir el impacto de la actividad para que todos podamos disfrutar lo que tenemos”.

En palabras del secretario de Turismo, Diego Valdecantos, al respecto: “Mostramos todo lo que Jujuy ofrece en paisajes, cultura y gastronomía, pero también nuestras acciones para un turismo responsable”, señaló. Durante la jornada, el chef José Frías ofreció una degustación de tamales, elaborados con productos de distintas regiones de la provincia. También se presentaron vinos de altura, gin artesanal, quesos de cabra, dulces y alfajores locales.

Con estas acciones, la provincia visibiliza las acciones continuas para lograr un crecimiento sostenido del turismo, preservando la identidad cultural y el compromiso ambiental, proyectando modelos replicables a nivel nacional. “Cuando cuidamos nuestras raíces, fortalecemos nuestro futuro. Jujuy tiene sabor, tiene identidad y un camino abierto hacia un desarrollo sostenible con orgullo”, concluyeron desde la delegación provincial.