Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Educaci\u00f3n, a trav\u00e9s de la Coordinaci\u00f3n de Entornos Escolares Saludables (Direcci\u00f3n de Acompa\u00f1amiento Integral Educativo) realiz\u00f3 una jornada de concientizaci\u00f3n y prevenci\u00f3n, con motivo de conmemorarse la \u201cSemana de la Muerte S\u00fabita\u201d. El evento, destinado al personal ministerial, estudiantes, docentes y p\u00fablico en general, se realiz\u00f3 en el Complejo Ministerial, con la participaci\u00f3n de otros organismos del gobierno. La iniciativa busca informar a la poblaci\u00f3n sobre los factores de riesgo para la salud cardiovascular, la prevenci\u00f3n y atenci\u00f3n inmediata mediante las t\u00e9cnicas de reanimaci\u00f3n cardiopulmonar (RCP), la maniobra de Heimlich y los primeros auxilios ante incidentes. Participaron estudiantes del Bachillerato Provincial N\u00b0 6 y de la Escuela N\u00b0 415 \u201cConfederaci\u00f3n General del Trabajo\u201d. \u201cLa jornada incluy\u00f3 muestras de RCP, charlas sobre alimentaci\u00f3n saludable y pr\u00e1cticas de autocuidado, para fomentar una mejor calidad de vida para nuestros estudiantes\u201d, se\u00f1al\u00f3 la Coordinadora de Entornos Saludabeles, Mar\u00eda Jos\u00e9 Gloss. \u201cQuiero agradecer que esta jornada representa el trabajo articulado con el Ministerio de Salud, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n General de Maternidad e Infancia, la Subsecretar\u00eda de Atenci\u00f3n, Promoci\u00f3n y Prevenci\u00f3n, el CAPS de Barrio Malvinas, Sunibron, Direcci\u00f3n Provincial del SAME, la Sociedad Argentina de Cardiolog\u00eda, el Colegio de Educadores para la Salud, el Centro Regional de Hemoterapia y las Comisiones Municipales de Tumbaya, Volc\u00e1n y Yala\u201d, destac\u00f3 Gloss.