Los diarios de los \u00faltimos d\u00edas muestran las miserias y los vicios estructurales de un pa\u00eds que vive agazapado en sus zonas m\u00e1s oscuras Jujuy al d\u00eda \u00ae - Si alguien se propusiera cartografiar las miserias y los vicios estructurales de la Argentina descubrir\u00eda que buena parte del trabajo ya est\u00e1 hecho: solo tendr\u00eda que repasar los diarios y los noticieros de los \u00faltimos siete d\u00edas para encontrar, condensados, los aspectos m\u00e1s dram\u00e1ticos de un pa\u00eds turbio que se resiste a morir y que vive agazapado en sus zonas m\u00e1s oscuras. La tragedia del fentanilo, la locura en Independiente y los audios del exdirector de Discapacidad constituyen un tri\u00e1ngulo tenebroso y a la vez revelador: todas las partes est\u00e1n conectadas, aunque parezca que entre unas y otras no hay ninguna relaci\u00f3n. Exponen, en conjunto, las claves de la degradaci\u00f3n argentina: la inoperancia y la corrupci\u00f3n enquistadas en \u00e1reas sensibles del Estado; la connivencia entre dirigentes y barrabravas; la opacidad de sistemas de inteligencia y vigilancia clandestinos; la falta de profesionalismo policial; el sospechoso y exponencial crecimiento de empresarios o seudoempresarios que contratan con organismos p\u00fablicos; la deficiencia y la desidia en los controles oficiales de legalidad y transparencia. Como si fuera poco, la trama de los \u00faltimos d\u00edas tambi\u00e9n muestra una cultura pol\u00edtica que se niega a asumir responsabilidades, que es r\u00e1pida para sacarse el sayo y lenta para ejercer autocr\u00edtica, que tiene el reflejo autom\u00e1tico de negar o minimizar los hechos, hasta los m\u00e1s evidentes. Es una cultura contagiosa, que apela a un manual repetido y que usan tanto los \u201cpol\u00edticos profesionales\u201d como los que se autodefinen outsiders o se presentan como distintos a todo lo conocido. \u00bfC\u00f3mo se explican la trama del fentanilo y el crecimiento de Garc\u00eda Furfaro sin un Estado que hace la \u201cvista gorda\u201d e incumple controles b\u00e1sicos? \u00bfPodr\u00eda haber llegado a los hospitales un medicamento adulterado si funcionaran las barreras de la Anmat y se hubieran atendido las se\u00f1ales de alerta que efectivamente existieron? Cuando se empieza a mirar con lupa, como lo han hecho los periodistas Diego Cabot, Fabiola Czubaj y Camila Dolabjian, se ve una telara\u00f1a de irregularidades que conecta a esta productora de medicamentos con la corrupci\u00f3n y el crimen organizado. Se descubre, por ejemplo, que montaban un laboratorio biotecnol\u00f3gico en Ciudad del Este, un enclave famoso por el narcotr\u00e1fico, el contrabando y el lavado de dinero. Todo con un aval expl\u00edcito del poder pol\u00edtico de ese momento, ejercido por el kirchnerismo. \u00bfNo se activ\u00f3 ninguna alarma en el Ministerio de Salud en el \u00faltimo a\u00f1o y medio? El se\u00f1or Furfaro es, en s\u00ed mismo, el s\u00edmbolo de una \u00e9poca y de un pa\u00eds. Empez\u00f3 su vida laboral en el noble oficio de verdulero y en pocos a\u00f1os se convirti\u00f3 en el due\u00f1o de un imperio farmac\u00e9utico, despu\u00e9s de haber estado en la c\u00e1rcel por un intento de homicidio. \u00bfFue gracias a una tierra de oportunidades y a un sistema que incentiva la movilidad social y el progreso a trav\u00e9s de la creatividad y el esfuerzo? \u00bfO result\u00f3 beneficiario de un oscuro entramado de sociedades pol\u00edticas, protecci\u00f3n judicial y negociados espurios? Las respuestas las conoce el ciudadano de a pie, que ya ha visto otros ascensos mete\u00f3ricos como el del Se\u00f1or del Tabaco. La oscuridad tambi\u00e9n \u201cbrill\u00f3\u201d la semana pasada en un estadio de f\u00fatbol. Es imposible entender la noche demencial en Independiente si no se presta atenci\u00f3n al v\u00ednculo t\u00f3xico y estructural entre barras, dirigentes deportivos y sectores pol\u00edticos. Otra clave de esa tragedia es un \u201cej\u00e9rcito\u201d bonaerense de uniformados conducido sin br\u00fajula ni estrategia: \u201cHubiera sido peor si la polic\u00eda se met\u00eda\u201d, declar\u00f3, como si nada, el ministro de Seguridad de Kicillof. No solo fue la confirmaci\u00f3n de que la polic\u00eda dej\u00f3 hacer en esas tribunas descontroladas, sino un reconocimiento de impotencia que pocas veces hab\u00eda sido tan expl\u00edcito. El episodio desnuda, adem\u00e1s, los componentes de violencia desaforada que anidan en algunos sectores de la sociedad; un fen\u00f3meno que est\u00e1 directamente asociado a la penetraci\u00f3n narco y a la impunidad judicial. Tambi\u00e9n describe los niveles de chapucer\u00eda e improvisaci\u00f3n que caracterizan a la dirigencia de muchos clubes. Aunque se trataba de un partido organizado por la Conmebol, ser\u00eda ingenuo desconectar lo de Independiente del contexto de opacidad, arbitrariedades y primitivismo que se observa en la conducci\u00f3n de la AFA. Mientras el pa\u00eds estaba conmocionado por la locura protagonizada por hinchas argentinos y chilenos, estall\u00f3 un esc\u00e1ndalo pol\u00edtico que tambi\u00e9n conecta varios submundos. Los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad nos recuerdan la vigencia de vicios cr\u00f3nicos en el sistema de contrataciones y compras del Estado, pero tambi\u00e9n desnudan un oscuro circuito de producci\u00f3n y distribuci\u00f3n clandestina de grabaciones, escuchas y \u201ccarpetazos\u201d que funcionan en los s\u00f3tanos de la pol\u00edtica. El origen de los audios que ahora investiga la Justicia remite a un mundo por lo menos vidrioso en el que muchos actores se repiten y muchos puntos se tocan. Tal vez no sea casualidad, por ejemplo, que el primer audio de Diego Spagnuolo se difundiera a trav\u00e9s de un canal de streaming en el que figura el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, como principal financista. Quiz\u00e1 sea algo m\u00e1s que una coincidencia el hecho de que un jefe de seguridad privada est\u00e9 sospechado de haber encubierto a los due\u00f1os de la droguer\u00eda Suizo Argentina, involucrada en el esc\u00e1ndalo, y tambi\u00e9n al inefable El\u00edas Piccirillo, detenido por una serie de delitos que van de la extorsi\u00f3n a la estafa. \u00bfNo hay una tuber\u00eda soterrada que conecta varias de esas piezas con los negocios de las barras bravas y otras organizaciones delictivas? En siete d\u00edas, en definitiva, confluyeron en el v\u00e9rtice de la realidad todos los vicios de la Argentina. Si se creyera en las met\u00e1foras del destino, se podr\u00eda leer como un homenaje a \u201cEl Aleph\u201d, el genial cuento de Borges del que se cumplieron 80 a\u00f1os en esa misma semana. En el universo borgeano, el Aleph es un punto en el espacio que contiene todos los puntos del universo. Permite ver simult\u00e1neamente todo lo que existe, desde todos los \u00e1ngulos posibles, en un solo instante. Lo mismo podr\u00eda decirse del tri\u00e1ngulo fentanilo-Independiente-Spagnuolo, que parece contener todos los puntos oscuros de un pa\u00eds degradado que, por momentos, parece incorregible. Hay que prestar atenci\u00f3n a las reacciones del poder frente a estos tres episodios porque tambi\u00e9n ah\u00ed aparece algo revelador. Tanto en el caso del fentanilo como en el de Independiente asistimos a un espect\u00e1culo conocido: echarle la culpa a otro. No hacerse cargo es un deporte que practica con habilidad casi toda la pol\u00edtica nacional. Nadie se mira a s\u00ed mismo con actitud autocr\u00edtica ni con vocaci\u00f3n de asumir responsabilidades. Como si decir \u201ctenemos un problema y nos hacemos cargo\u201d fuera una actitud ajena al manual del gobernante. Frente a los audios de Spagnuolo tambi\u00e9n se desempolv\u00f3 el mismo repertorio de frases hechas al que han recurrido otros gobiernos que enfrentaron denuncias y sospechas de corrupci\u00f3n: \u201ces una operaci\u00f3n\u201d, \u201cun intento de desestabilizaci\u00f3n\u201d, \u201cun invento de principio a fin\u201d. Minimizar, ignorar y hacer silencio frente a los hechos es otra pr\u00e1ctica que se reitera. El \u201cAleph\u201d de la \u00faltima semana muestra, en el plano del discurso, algunas contradicciones de fondo. Por un lado, se escucha a un gobierno autoelogiarse con verba desmesurada: \u201clos mejores de la historia universal\u201d, \u201clos m\u00e1s reformistas del \u00faltimo siglo\u201d, \u201clos que terminamos para siempre\u201d con esto y con aquello. Por el otro, la realidad reclama m\u00e1s humildad y mayor responsabilidad: los problemas son enormes y rebeldes, muchos est\u00e1n enquistados en el sistema, requieren un trabajo arduo y no recetas m\u00e1gicas ni relatos altisonantes. La Libertad Frente a la complejidad de las cosas, los mensajes simplistas siempre son enga\u00f1osos. Lo mismo que los discursos \u00e9picos y encarnizados, que m\u00e1s temprano que tarde producen rechazo en la sociedad. Valga, en ese sentido, un apunte: durante la cuarentena, el gobierno de Alberto Fern\u00e1ndez restring\u00eda las libertades no con pesar, sino con regocijo y hasta con entusiasmo. La misma actitud se observa en la gesti\u00f3n de Milei con relaci\u00f3n al ajuste: no se hacen recortes de partidas y se echan empleados p\u00fablicos con sobrio sentido del deber y de la responsabilidad, sino con esp\u00edritu celebratorio. Como si hubiera un regodeo en el ajuste, de cuya necesidad nadie tiene dudas a esta altura. Una cosa es ejecutar los despidos, si son necesarios, y otra es festejarlos como si fueran goles. El tono con el que se hacen las cosas y se tom