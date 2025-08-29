Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Desarrollo Humano, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Asistencia Directa, contin\u00faa recorriendo el interior de la provincia para garantizar el acceso a alimentos b\u00e1sicos a las familias en situaci\u00f3n de vulnerabilidad. Durante la \u00faltima semana, los equipos de trabajo realizaron la entrega de unidades alimentarias en La Quiaca, Catua, Barrancas, Cieneguillas, Volc\u00e1n, Tumbaya, Maimar\u00e1, Tilcara, Huacalera y Uqu\u00eda, en coordinaci\u00f3n con municipios y comisiones municipales. Con organizaci\u00f3n y esfuerzo log\u00edstico, el Gobierno de Jujuy acompa\u00f1a a los hogares de toda la provincia, especialmente en zonas rurales y alejadas.