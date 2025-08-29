El Gobernador se reunió con miembros de la Federación Gaucha Jujeña

Jujuy al día ® – En la jornada, el Gobernador Carlos Sadir mantuvo un encuentro con parte de la comisión directiva de la Federación Gaucha Jujeña.

En tal oportunidad, el presidente de la institución, Mario Marcelo Mendoza, señaló que “le comentamos al gobernador los proyectos de la institución y en especial la necesidad de contar con un albergue para aquellas agrupaciones gauchas del interior”.

Continuando, sostuvo que el mandatario tuvo una respuesta favorable ya que se avanzará con una primera etapa de obra para iniciar el albergue destinado aproximadamente para 30 personas.

“Nosotros ya tenemos el predio y con la respuesta del gobernador estamos conformes”, afirmó.

Finalmente, mencionó que dicha propuesta de refugio será destinada para gauchos y gauchas del interior y de otras provincias que participan tanto del tradicional desfile del Éxodo Jujeño, Aniversario de la Federación, y en la Semana de la Tradición. Cabe indicar que estuvieron presentes el vicepresidente, Gabriel Roque González, y la vocal Silvia Yapura.