Jujuy al d\u00eda \u00ae - El equipo t\u00e9cnico trabaj\u00f3 sobre el marco legal establecido en la Ley Nacional N\u00b0 26.061 que regula la protecci\u00f3n integral de los derechos de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes. El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a trav\u00e9s de la Coordinaci\u00f3n de la L\u00ednea 102, dependiente de la Secretar\u00eda de Ni\u00f1ez, Adolescencia y Familia, llev\u00f3 adelante un taller sobre los protocolos de actuaci\u00f3n de la L\u00ednea 102 dirigido al personal de la Secretar\u00eda de Derechos Humanos y a estudiantes avanzados de la carrera de Psicolog\u00eda de la Universidad Cat\u00f3lica de Santiago del Estero (UCSE). continuan talleres de sensibilizacion sobre La actividad cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de la coordinadora de la L\u00ednea 102, Judith Forero, junto al equipo profesional y operadores del \u00e1rea; la secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Mar\u00eda Marcela Infante; y la directora de Derechos Humanos, Yolanda Suruguay. Durante el encuentro, el equipo t\u00e9cnico trabaj\u00f3 sobre el marco legal establecido en la Ley Nacional N\u00b0 26.061, que regula la protecci\u00f3n integral de los derechos de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes, el tipo de asesoramiento que se brinda en funci\u00f3n de cada situaci\u00f3n y los protocolos de actuaci\u00f3n que se articulan con organismos gubernamentales que integran el Sistema Provincial de Protecci\u00f3n de Derechos. En este marco, Forero destac\u00f3 la importancia de que el personal y los futuros profesionales cuenten con las herramientas necesarias para la atenci\u00f3n de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes, se\u00f1alando c\u00f3mo abordar cada caso y a d\u00f3nde recurrir ante situaciones de vulneraci\u00f3n de derechos. Asimismo, remarc\u00f3 que la L\u00ednea 102 no es un dispositivo de denuncia sino de escucha y recepci\u00f3n, e inst\u00f3 a que cada trabajador y trabajadora sea un agente multiplicador de este servicio, tanto en su labor diaria como en la comunidad, para garantizar efectivamente los derechos de la ni\u00f1ez y la adolescencia. La L\u00ednea 102, tu derecho a ser o\u00eddo\/a, es un servicio telef\u00f3nico gratuito, confidencial y permanente que funciona desde el a\u00f1o 2007. Atiende las 24 horas del d\u00eda, los 365 d\u00edas del a\u00f1o, a trav\u00e9s de operadores\/as capacitados\/as que escuchan, orientan y derivan consultas, notificaciones o situaciones de vulneraci\u00f3n de derechos. Cuando el equipo toma conocimiento de un caso, interviene a trav\u00e9s de profesionales interdisciplinarios (trabajo social, psicolog\u00eda y abogac\u00eda) de la Oficina de Protecci\u00f3n de Derechos de Ni\u00f1as, Ni\u00f1os y Adolescentes (OPD) en la jurisdicci\u00f3n correspondiente. A la l\u00ednea pueden comunicarse de manera an\u00f3nima ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes con derechos vulnerados (salud, educaci\u00f3n, identidad, maltrato, trabajo infantil, entre otros), as\u00ed como sus familiares, allegados o cualquier ciudadano\/a que tenga conocimiento o sospecha de una situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n. \u00bfD\u00f3nde comunicarse? Llamando al 102 WhatsApp: 388 4600099 o al 388 4563859